全國高級中等學校儀隊競賽 6歲超萌儀隊小禮兵全場吸睛

2018年04月28日 12:46 中時 盧金足

小禮兵向杰恩穿上特製的空軍儀隊制服，萌度爆表。（盧金足攝）

空軍司令張哲平上將表示，舉辦2018第2屆全國高級中等學校儀隊競賽，競賽隊伍展現訓練成果，也期盼有志青年能選擇加入國軍。（盧金足攝）

大甲高工精彩演出操槍技術。（盧金足攝）

新社高中由女同學擔綱大隊長成「嬌」點。（盧金足攝）

雄壯威武的空軍儀隊表演。（盧金足攝）

儀起爭霸！由空軍司令部、空軍第3戰術戰鬥機聯隊主辦「全國高級中等學校儀隊競賽」，28日上午在南屯區戶外圓滿劇場舉行，來自中部地區22所高中職學校儀隊競賽之外，全場吸睛的是6歲小禮兵向杰恩，穿著空軍儀隊制服一起參加演出，展現訓練1個月的成果，超萌爆表，贏得全場掌聲。

空軍司令張哲平上將表示，舉辦2018第2屆全國高級中等學校儀隊競賽，競賽隊伍展現訓練成果，各隊極富創意巧思的操槍手法，中部參賽的22所高中職學校獲得觀摩及交流經驗的機會，藉由推廣全民國防教育，及吸引優秀人才投效軍旅，

張哲平強調，近年來，國軍積極舉辦各項全民國防教育系列活動，透過活潑多元方式，融合部隊實況與特色，引領青年學子了解國軍，也期盼有志青年能選擇加入國軍。

活動開始由雄壯威武的空軍儀隊表演，其中6歲的向杰恩也擔任儀隊小禮兵，與雄赳赳氣昂昂的空軍儀隊一起表演操槍技術。

向杰恩父親表示，兒子從2歲時就喜歡儀隊，看著網路練習，學習整套的操演過程，空軍這次還為他特製一套空軍儀隊服裝，讓他很興奮，穿上帥氣服裝，表演時眼神專注，節奏全部跟上，操槍有板有眼，站上舞台中間，成為全場焦點。

22所學校儀隊大會師的競賽，第一棒登場的是大甲高工，訓練8個多月，每個人都曬黑，擔任大隊長的簡舜煜表示，參加儀隊學習正確儀態，和堅忍不拔的精神，而且儀隊不是個人秀，而是團體信任和默契，這是可以帶著走的儀隊精神。

新社高中儀隊大隊長由女同學吳祐萱領軍，她說，練習過程很辛苦，有時一天練好幾個小時，但同學間互相鼓勵，能站在競賽的舞台上演出，一切都很值得，也希望成績有機會拚進全國賽。

(中時 )