盼了120年！石岡國小活動中心終落成

2018年04月28日 12:45 中時 陳淑娥

首座室內活動中心落成，是石岡國小120歲的生日禮物。（陳淑娥攝）

石岡國小首座室內活動中心落成，台中市長林佳龍、國民黨市長參選人盧秀燕及立委江啟臣共襄盛舉。（陳淑娥攝）

歷經兩甲子等待終於圓夢了！台中市石岡國小歡度120歲生日，首座室內活動中心終於誕生，落成典禮28日在舞龍舞獅下熱鬧登場，台中市長林佳龍、國民黨台中市長參選人盧秀燕同台慶賀，立委江啟臣也共襄盛舉，只見盧與江比鄰而坐、互動頻繁，林則與對手盧及江並無交集。

林佳龍首先上台致詞表示，石岡國小學生人數不到400人，市府編列4500萬元興建活動中心，同步希望軟硬體設備一次做好，對教育的投資是要縮短城鄉差距，特別是偏鄉老舊校舍的改建；8年50億元計畫中，在教育局的努力下，可以提早2年就完成，希望在新的年度開始，可以有更大的計劃，讓學校能有特色發展。

台中市長參選人盧秀燕指出，2013年石岡里長黃朝志特別找她，表示學校及當地5個里需要活動中心，在緊急召開協調會後爭取到經費，於2013年編列500萬元，2014年2000萬元，2015年2000萬元，2016年活動中心動工，如今終於落成啟用了，這是自己與江啟臣為學校帶來的生日禮物。

江啟臣說，校運昌隆呷120！石岡國小籃球、跳繩均表現十分優異，客語童謠賽也拿到冠軍，學校雖小但能文能武，他感謝盧秀燕跨區爭取及市府等相關單位的努力。

盧秀燕指出，為興建石岡國小多功能學生活動中心，共計向前市長胡志強成功爭取4500萬元經費，後決標總經費為3911萬元，剩餘的經費差額，仍可讓學校按年度請領，作為擴充教學設備使用。

首座室內活動中心落成後，除了石岡國小的師生們，以後不必擔憂風吹日曬雨淋，可以安心的在室內舉行活動，也造福周遭石岡、萬安、金星、九房等4個里的居民，提供里民們一個更好的大型室內活動空間。

(中時 )