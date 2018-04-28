【拔管之後】龍應台談拔管：歷史會審判

2018年04月28日 12:46 旺報 簡立欣

教育部長吳茂昆27日表示，要由台大遴委會做出「管中閔資格不符，不能參加遴選」的決定，作家龍應台在臉書上以〈載入史冊的今天〉痛斥民進黨政府審判的日子終會到來，但讓她傷心的是「幾代人幾十年近百年來一滴淚、一滴汗、一滴血、滿腔辛酸所建立起來的包容、開放、溫潤又講究公平與寬容的台灣，正式進入崩壞。而我們，和我們清純可愛的下一代，都逃不掉。」

臉書全文如下：

教育部拖延任命台大透過遴選機制選出來的校長當選人三個半月。拖延的理由一再變動。

過程中台大被迫召開三次會議：第一次，學術倫理委員會召開，結論是，所謂抄襲案不成案。第二次，遴選委員會不得不開會，結論是，認定當選無疑義。第三次，被迫召開臨時校務會議，結論是，五個所謂「有問題」的提案全部「擱置」。「擱置」，不是字面上「不予處理」的意思，而是一個正式的行政作為，認為「不應該成案」。

台大的三次會議、三次檢視、三次結論，都被教育部拒絕。

在這一百多天內，教育部讓台大沒有校長。今天拿出最後手段：台大遴選會所選出的校長，不予聘任。

我跟台大沒有淵源——我這漁村的孩子沒考上台大。

我跟管中閔湊巧共事過，但是我們的業務交集不多，也無暇建立私交。他會不會是台大最好的校長？I don’t know and I don’t care. 我不是遴選委員。

但我知道的是，他是台大經過正規程序產生的校長。

所以，我知道幾件根本的事：

我知道，大學的自由、獨立，是民主社會的核心價值之首要大宗。

我知道，尊重程序正義是民主制度的核心棟樑原則，絕不可破，一破就是大崩潰。

我曾經擔任行政院政務官，因此我知道，對於社會矚目、影響深遠的重大事件，不論是哪一個部的業務，最後的主導者、決策者、拍板定案者，是行政院長。

我曾經是中央政府的部長，因此我知道，對於社會矚目、影響深遠的事件，行政院長一定會負責任地向總統詳細報告，分析利弊。

所以，不要告訴我，這是教育部一個單一部會做的一件事。它，不是。

今天，2018年4月27日，教育部拒絕任命台大獨立選出的校長，我知道的是：

這是一個台灣百年民主追求史上一個里程碑的日期。這個日期標註了：

在總統蔡英文的許可、行政院長賴清德的拍板下，決定做出了。他們身為政治人物的從政史上，留下一個紀錄：為了一黨之私，他們破壞了「大學自主」的核心精神。

在民進黨做為一個拿「民主進步」為招搖旗幟的政黨史上，留下一個紀錄：這個黨為了獨佔權力，踐踏了民主進步的關鍵原則，就是尊重大學獨立、自由的精神。

在台灣大學做為台灣最重要的大學校史上，今天留下一個紀錄：它的師生在捍衛自己獨立而自由的空間上，失敗了。

遴選委員們，你要說什麼？

校長候選人們，你要說什麼？

全台灣其他的大學校長們，你要說什麼？

未來被這個政府邀請、「許可」做台大校長的人，你要說什麼？

在台灣百年來的民主自由的追求史來說，今天是一個一定載入史冊的日期：4/27/2018。

歷史，會審判的。遲早而已。

但是今晚我傷心。我傷心的是，當審判的日子到來，該被審判的被審判吧，但是幾代人幾十年近百年來一滴淚、一滴汗、一滴血、滿腔辛酸所建立起來的包容、開放、溫潤又講究公平與寬容的台灣，正式進入崩壞。而我們，和我們清純可愛的下一代，都逃不掉。

(旺報 )