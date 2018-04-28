距今550年前 秘魯出土全球最大兒童獻祭墓地

2018年04月28日 12:34 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞廣播新聞網（CBS）報導，秘魯考古團隊日前在特魯希略（Trujillo）郊區，發現一處距今約550年前、全球最大的兒童獻祭犧牲墓地，墓地中散布著140多名兒童與200頭羊駝（llamas）的遺骸，相關發掘結果，也已透過國家地理頻道（National Geographic）對外發布。

國家地理頻道表示，據專家研判，從位置和時間推斷，該墓地應屬於南美前印加文化之一、世人相對陌生的奇穆王國（Chimu civilization）遺址。報導中指出，「相比之下，印加、瑪雅、阿茲特克等文明，從西班牙殖民時間至今，就一直不斷發掘多處活人獻祭犧牲的地點；但如今卻在一處我們都尚未釐清細節的古文明發源地上，發現了這處全球最大的兒童獻祭墓地，希望有助於科學家更進一步梳理奇穆文明。」

秘魯考古團隊發現，一處葬有140名孩童和200頭羊駝遺骸的墓地。（圖/美聯社）

此次挖掘由國家地理頻道負責，由秘魯的普列托（Gabriel Prieto）和美國杜蘭大學（Tulane University）教授范拉諾（John Verano）領軍，從2011年在當地一座3,500年歷史的廟宇旁，發現42具兒童與76具羊駝遺骸開始。經過多年研發與挖掘，考古團隊從遺骸身上的布料與繩索，測定其年代約在公元1,400至1,450年之間。

報導中指出，「孩童遺骸中可發現，幾乎都在胸骨的位置，有錯位的狀況。」學者研判，很可能是被切開和挪動，藉此完成儀式中取出心臟的動作。這批被犧牲的孩童，年齡落在5至14歲之間，下葬全面面向西邊；而一旁的羊駝骸骨，則屬於小於18個月大的羊駝，屠宰後遺骸則全部面向東邊。從墓地的規劃、遺骸擺放和位置，范拉諾教授表示，「這絕對是一場有系統、具備儀式性質的犧牲。」

現代人對奇穆文化的認識，多半來自於一份1604年作者不詳的編年史。記載中，奇穆王國繁榮興盛於公元1,100至1,470年，都城為昌昌，直到1470年，被印加帝國首領圖帕克·印加·尤潘基（Túpac Yupanqui）滅亡為止。共經歷十代國王，主要活動於今日秘魯西北部省份。

(中時電子報)