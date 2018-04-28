金門萬安堂主委遺愛 子女捐贈高頂復康巴士

2018年04月28日 12:46 中時 李金生

陳福海縣長代表接受，感謝已故管委會主委黃瑞華遺愛家鄉。（李金生攝）

陳福海縣長致贈「惜福酒」給張瓅文、張力元姊弟二人。（李金生攝）

頂級康復巴士捐贈儀式，在感恩、溫馨氣氛中圓滿進行。（李金生攝）

造價193萬8000元，全台第一部高頂自排復康巴士。（李金生攝）

今天也是沙美萬安堂建醮祈福大典，陳福海縣長專程前往上香致敬。（李金生攝）

金門沙美萬安堂內閣三忠廟在已故管委會主委黃瑞華的積極推展下，入選台灣宗教百景，出版叢書也獲國史館台灣文獻館典藏。她的女兒張瓅文、兒子張力元今（28）日用媽媽留給他們的存款，訂購1輛德國原裝進口高頂復康巴士，以廟方名義捐贈金門縣政府，延續母親關懷鄉里的大愛，也為她的主委任期畫下完美的句點。

這輛造價193萬8000元，全台第一部高頂自排復康巴士，是目前全台功能最新、造價最貴的復康巴士。縣府將交由社會處做為身心障礙者及失能老人送醫及復健交通接送之用。

目前，金門縣身心障礙人口有5770餘人，65歲以上老人占全縣人口比例11.4％，2017年度身心障礙及失能長輩使用復康巴士高達4萬餘人次，預期這輛全新多功能復康巴士加入服務行列，可進一步提升服務和照顧品質。

應邀出席捐贈儀式的陳福海縣長指出，已故黃瑞華主委長期關懷弱勢，也將孩子栽培得很好。女兒張瓅文畢業於英國曼徹斯特大學獲電腦輔助語言學習理工碩士及口譯研究哲學博士，目前為書籍翻譯者及會議口譯者；兒子張力元則畢業於國立高雄大學建築研究所，目前跟隨金門吳鼎信大師，學習閩南古厝古蹟修復，從小耳濡目染雙親熱心公益，讓他們決定將對母親的思念轉化為關懷鄉親的力量，攜手奉獻社會令人感佩。

姊弟2人則表示，決定不用媽媽名字捐贈，而以萬安堂、內閣三忠廟名義捐給金門縣政府，其中有4個原因。首先要感謝保生大帝與三忠王的神恩，在媽媽生病期間的護佑，讓媽媽在沒有痛苦的情況下安詳辭世。其次要感謝金門縣政府的安寧返鄉服務，讓媽媽能完成回到金門這塊土地，長眠於她所鍾愛的沙美大士宮三忠公園心願。其三是希望能讓保生大帝與三忠王的神恩，以及媽媽對金門的愛，藉著這輛目前全台灣功能最新最好的高頂復康巴士，傳播到金門的每一個角落，來幫助行動不便，需要幫助的鄉親。其四，媽媽一生低調行善，不會同意用她的名字捐贈，而且她又是在萬安堂、內閣三忠廟的主委任期將盡時往生，若用2廟名義捐贈，相信也是媽媽所樂見的。

黃瑞華為萬安堂管理委員會第4、5屆主任委員，任內賡續完成3尊保生大帝生平事蹟傳說浮雕石碑15幅、萬安堂起源地紀念公園、地藏公園、內閣三忠廟、三忠公園、歷代名家心經碑園、金門第1石雕勝境沙美東方藥師七佛淨土公園等萬安堂宗教文化園區建設，並在她的積極推展下，入選為台灣宗教百景之列及將萬安堂出版之叢書7冊推入國史館台灣文獻館典藏，並開創金門首次與新加坡、馬來西亞道教宗教文化交流之旅，一生品德為人處事，均深獲鄉里好評和懷念。

(中時 )