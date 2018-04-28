慢飛天使快樂成長　育成辦親子趣味競賽

友善列印
中時

為幫助發展遲緩兒掌握0歲到6歲的「黃金早療期」，育成基金會投入早療服務長達20年，今（28）日更在台北市大同運動中心舉行親子趣味運動會，邀請50個家庭，200餘人透過親子手足的互動及各項趣味體能活動，展現遲緩兒學習成果，並一同享受運動的健康與樂趣。

3歲7個月的晨恩，是中度自閉症的孩子，去年9月進入育成基金會永明發展中心，經常一整天哭鬧，偶會還出現反胃嘔吐狀況。甚至因焦慮或想引人注意，而有用力擤出鼻涕的習慣，在老師擬定策略及家長的配合下，半年過後，晨恩終於漸漸進步。

而今晨恩是活潑的孩子，早上到校會主動送媽媽到大門口揮手說再見，平時喜歡跟在主責老師身邊，還會主動拿抹布擦桌面水漬、丟垃圾，自己拿水壺使用吸管喝水，活動力十足，常常開心地到處移動跑跳，下一秒躺下又能即刻入睡，晨恩今天也一同參與趣味活動，練習手眼協調力。

育成基金會指出，全台灣約有近10萬名發展遲緩兒，但截至去年9月底止，各縣市0~6歲的遲緩兒人數比例平均僅有2.69％，未達合理的預估值5.9％，也就是說現今仍有家長發現孩子有發展異狀時，因擔心孩子被貼上發展遲緩的標籤，或是有大雞慢啼，長大就會正常的錯誤心態，常忽略孩子發育遲緩。

為此，育成基金會舉行親子趣味運動會，讓遲緩兒不因障礙及畏懼異樣眼光而受限，盡情和家人一起享受親子互動樂趣，在老師的帶領及志工協助下，50對親子組合勇闖各個關卡，趣味十足的遊戲強調手眼協調、平衡及訓練肌耐力、柔軟度等，刺激參賽者體能、專注力及人際互動技能等，大人小孩都玩得十分盡興。

育成基金會董事長劉貞鳳強調，發育遲緩兒童若能即早發現，就能即早治療，3歲以前的治療效果更是成人以後的10倍，希望藉由本次活動的舉辦，能讓社會大眾看見遲緩兒的努力與進步，也呼籲家長提高警覺，盡早讓遲緩兒接受療育。

(中時 )

金門萬安堂主委遺愛 子女捐贈… 國立大學校院將發聲明 頂大校長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。