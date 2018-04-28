慢飛天使快樂成長　育成辦親子趣味競賽

2018年04月28日 12:45 中時 洪安怡

為幫助發展遲緩兒掌握0歲到6歲的「黃金早療期」，育成基金會投入早療服務長達20年，今（28）日更在台北市大同運動中心舉行親子趣味運動會，邀請50個家庭，200餘人透過親子手足的互動及各項趣味體能活動，展現遲緩兒學習成果，並一同享受運動的健康與樂趣。

3歲7個月的晨恩，是中度自閉症的孩子，去年9月進入育成基金會永明發展中心，經常一整天哭鬧，偶會還出現反胃嘔吐狀況。甚至因焦慮或想引人注意，而有用力擤出鼻涕的習慣，在老師擬定策略及家長的配合下，半年過後，晨恩終於漸漸進步。

而今晨恩是活潑的孩子，早上到校會主動送媽媽到大門口揮手說再見，平時喜歡跟在主責老師身邊，還會主動拿抹布擦桌面水漬、丟垃圾，自己拿水壺使用吸管喝水，活動力十足，常常開心地到處移動跑跳，下一秒躺下又能即刻入睡，晨恩今天也一同參與趣味活動，練習手眼協調力。

育成基金會指出，全台灣約有近10萬名發展遲緩兒，但截至去年9月底止，各縣市0~6歲的遲緩兒人數比例平均僅有2.69％，未達合理的預估值5.9％，也就是說現今仍有家長發現孩子有發展異狀時，因擔心孩子被貼上發展遲緩的標籤，或是有大雞慢啼，長大就會正常的錯誤心態，常忽略孩子發育遲緩。

為此，育成基金會舉行親子趣味運動會，讓遲緩兒不因障礙及畏懼異樣眼光而受限，盡情和家人一起享受親子互動樂趣，在老師的帶領及志工協助下，50對親子組合勇闖各個關卡，趣味十足的遊戲強調手眼協調、平衡及訓練肌耐力、柔軟度等，刺激參賽者體能、專注力及人際互動技能等，大人小孩都玩得十分盡興。

育成基金會董事長劉貞鳳強調，發育遲緩兒童若能即早發現，就能即早治療，3歲以前的治療效果更是成人以後的10倍，希望藉由本次活動的舉辦，能讓社會大眾看見遲緩兒的努力與進步，也呼籲家長提高警覺，盡早讓遲緩兒接受療育。

(中時 )