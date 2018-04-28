國立大學校院將發聲明 頂大校長：公權力介入大學應特別謹慎節制

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旺報

教育部27日決定「拔管」，不予聘任台大校長管中閔，據了解，今天下午國立大學校院協會將發聯合聲明。有頂大校長表示，政府利用立法優勢去介入大學事務是背離大學自治的，違反大法官450號的精神。

一位頂大校長表示，27日剛好是全國大學運動會開幕，國立大學校院協會很早就確定28日要開理事會，各校校長會碰面；但沒想到前一天發生「拔管」事件，國立大學校院協會會發出聲明。

這位校長表示，大家還是要認識到，大學被憲法賦予獨特法律空間的重要性。「大學要和社會主流脈動若即若離，因為大學是探索未知事務，不適合用主流意見去框架他！」一般法律或是政府管制要監督大學時，必須特別謹慎。

他認為，公權力要監督大學，要用特別法令，而不是一般行政命令，「就好像經濟部水利署對一般機構只要發函，但對大學卻不可以。」

他舉出大法官450號的條文：「大學自治屬於憲法第11條講學自由之保障範圍，舉凡教學、學習自由有關之重要事項，均屬大學自治之項目，又國家對大學之監督除應以法律明定外，其訂定亦應符合大學自治之原則，業經本院釋字第380號解釋釋示在案。大學於上開教學研究相關之範圍內，就其內部組織亦應享有相當程度之自主組織權。」即使要對大學做出限制，也要節制；政府利用立法優勢去進入校園，如果背離大學自治，從大法官條文來看，是不合理的。

這位校長又補充：「我還想再說一句，『爾愛其羊，我愛其禮』，大家喜歡羊，孔子認為禮更重要；禮就是制度！禮樂崩壞；代價遠遠大於一隻羊！」希望大家不要把焦點放在台大校長諸位候選人身上，而是放在制度本身。

(旺報 )

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