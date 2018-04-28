教育部確定拔管 藍委嗆：吳茂昆別想有好日子過

2018年04月28日 12:55 中時 鄭舲 、 姚志平

針對教育部拔管案，國民黨立委柯志恩（左起）、李彥秀、陳學聖28日舉行記者會，痛批蔡政府政治黑手摧毀校園自治。（姚志平攝）

針對教育部拔管案，國民黨立委柯志恩（左起）、李彥秀、陳學聖28日舉行記者會，痛批蔡政府政治黑手摧毀校園自治。（姚志平攝）

教育部昨晚以台大校長遴選程序有適法疑慮為由，駁回準校長管中閔遴選案，確定拔管。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評教育部用此理由駁回管案，是「羞辱」台大遴選委員會的委員。藍委陳學聖表示，既然教育部不讓管中閔上任，「教育部長吳茂昆也別想有好日子過」，除非執政黨把政治黑手拿開，否則教育文化委員會將「腥風血雨、永無寧日」。

國民黨團書記長李彥秀表示，台大經過多次開會，都認為管中閔遴選資格沒有問題，教育部昨天的新聞稿對遴選委員完全不尊重，是在凌遲、羞辱遴選委員。李彥秀說，民進黨成立跨部會小組千方百計卡管，走了一個潘文忠，卻又來了偷竊專利的吳茂昆，對學術自由何其諷刺。國民黨團支持管中閔提起司法訴訟，也呼籲台大師生站出來，為大學自主與教育部奮戰。

國民黨團副書記長柯志恩說，民進黨卡管卡了109天，耗費社會資本，最後竟然還是以遴選委員會強調過3次沒問題的利益揭露、獨董問題駁回，如果這個問題這麼好解決，為何還要開那麼多次會議討論？管中閔已經獲得台大同意擔任獨董，如果這樣仍不合規定，那8成擔任獨董的學校老師是否也都違法？

藍委陳學聖說，其他人可以講台大校長需要道德崇高，就是不該由教育部長講出來，吳茂昆根本沒資格指點。他說，台大開過3次重要會議都說管爺沒問題，還要雞蛋裡挑骨頭，原因就是管爺不是執政黨要的人選。陳學聖指出，他會跟黨團建議正式與吳茂昆宣戰，只要吳茂昆到立法院教育委員會，就是腥風血雨，所有責任都是吳茂昆、執政黨造成的。

(中時 )