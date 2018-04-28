基隆「襲臀之狼」落網？ 退休國營事業人員被逮否認犯案

2018年04月28日 13:04 中時 李其樺

基隆「襲臀之狼」連續對3名女學生犯案，警方昨逮到葉姓嫌疑犯，但葉男抵賴不認帳。（李其樺翻攝）

本月24日基隆廟口夜市發生「襲臀之狼」連續對3名女學生犯案，警方獲報後組成專案小組展開偵辦，昨（27）日在廟口夜市範圍巡邏，果然發現一名葉姓男子穿著和監視器錄到的犯嫌穿著一模一樣，儘管葉男抵賴不認帳，警方仍依性騷擾防治法將他函送法辦。

警方於本月24日傍晚接獲報案稱，在基隆市仁一路和愛四路口有色狼出沒，先後共有3名高中女學生在廟口夜市遭到襲臀，事後女學生在家長陪同下勇敢到警局報案，其中一名女學生回想案發情境，忍不住委屈落淚。

基隆警婦幼隊獲報後，調閱店家監視器影像發現，嫌疑人為年約50多歲男性，犯案時頭戴鴨舌帽，身穿藍色外套和寬鬆牛仔褲，進一步調閱周遭監視器發現，該名男子都是徒步行走，沒有交通工具，婦幼隊長邱炎輝研判，嫌犯可能有地緣關係，於是連日派出警員在傍晚時分前往廟口夜市一帶加強巡邏。

果然，警方在昨天傍晚5點半時巡經仁一路時，發現一名男子坐在騎樓行人座椅上，身上衣著正好和24日基隆廟口夜市發生的女學生襲臀案，嫌犯身上一桌完全吻合！當場將男子帶回警局作筆錄。

據悉該名葉姓男子（63歲）為某家國營退休人員，已婚育有子女，多年前退休後，平日傍晚便獨自在廟口夜市一帶走動，當警方出示監視器畫面詢問，畫面中的男子是否是他？葉嫌雖坦承不諱，不過對於警方指控性騷擾女學生，葉嫌則否認說「莫名其妙！哪有這樣的事？」訊後警方仍依性騷擾防治法將葉嫌函送基隆地檢署法辦。

警方呼籲，民眾遇到性騷擾時，務必謹記「一捉、二叫、三拍照」原則，「沉默即受傷害，發聲才有支援」，然後抓住色狼並拍照，才能確實保護自己。

(中時 )