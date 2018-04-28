出奧步？網稱這張圖流出讓蔡政府支持度提高10％

2018年04月28日 12:55 中時電子報 陳怡文

網稱這張圖流出讓蔡政府支持度提高10%。(擷取自小聖蚊的治國日記FB)

反年改團體「八百壯士」在立法院與警方爆發嚴重衝突，八百壯士挨批暴力，但也有人怪蔡政府不該拿他們開刀。臉書社團「小聖蚊的治國日記」PO出一張圖後表示，據了解，這張圖的流出讓蔡政府的支持度提高10%，同時799已受到全國女性同胞的唾棄。有網友留言「真的！這個很可以得到超過10%」、「不管啦！蔡政府出奧步啦！」。照片也引來名嘴周玉蔻、王時齊留言。

小聖蚊的治國日記轉貼PTT網友在「Beauty」版的PO圖，只見一名男警警服上衣微開，露出白色汗衫，網友表示「反年改與警察衝突中，唯一讓我覺得幹的好的地方了」，連直男都覺得他真的帥、像張孝全、側臉有男模的fu，也讓PTT網友跪求正面照。

臉書的轉貼，也讓名嘴周玉蔻表示「流口水啦」、王時齊則表示「他哪個分隊？姊姊去秀秀他」。FB網友表示「爬過那個鐵欄杆會被他給壓制嗎？我明天上班請假去爬。」、「再這樣下去要暴動的不只是反年改團體了」、「明天799就多了很多女性人員攻堅（誤)」。

但也有網友認為「錯啦！這張圖的流出讓蔡政府大失民心，同時也會讓越來越多人為了自身的權益走上街頭抗爭維權，另一方面這圖流露出蔡政府上頭的糟塌施政導致最底下基層警察無辜受累，民進黨政權勢必被推翻」。

(中時電子報)