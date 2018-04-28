舊魚市場82周年面臨拆遷 民眾牽手環繞籲保留

台南新芽協會號召50人環繞舊魚市場，呼籲守護老建築原地保留。（台南新芽協會提供）

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50位民眾以布條牽繫，環繞舊魚市場一周。（台南新芽協會提供）

台南市中西區中國城附近的舊魚市場5月7日落成滿82周年，卻因運河星鑽計畫面臨拆遷危機，台南新芽協會18日召集50位民眾，以手牽手環繞魚市場建築方式，呼籲有權以地易地的拆遷地主棄選此處，要求文化局盡全力原地保留這座曾見證80年運河變遷的老建築。

這棟老建築自1936年興建，原座落在西市場，隨台江內海淤積項外搬遷至運河邊，二次大戰後仍作為魚市場使用，是來自澎湖海產與乾貨在台南的集散地。1981年市場遷往安平，原建築物改為漁會辦公室使用。80餘年來見證了台南漁業變遷與運河地形的變化。

台南市政府近年執行中國城暨運河星鑽跨區段徵收計畫，舊魚市場屬市府用地，也在區段徵收範圍內，成了商業用地，政府拆遷中國城大樓，拆遷戶地主們有2種選擇，一是領現金補償，一是以地換地，選擇的範圍包括舊魚市場址。

配地說明會5月召開，正逢舊魚市場落成82年周年，地方文史人士2日號召民眾回到現場，以手牽手方式環繞魚市場建築，高喊「原地保留魚市場、文化首都不是假」口號。不分藍綠都有議員到場相挺。金曲歌王謝銘祐、知名作家蔡亦竹、陳秀俐均在臉書發文支持。金曲歌王謝銘祐、知名作家蔡亦竹、陳秀俐等人均發文支持，金曲歌王謝銘祐、知名作家蔡亦竹、陳秀俐等人均發文支持，金曲歌王謝銘祐、知名作家蔡亦竹、陳秀俐等人均發文支持，

運河星鑽區段徵收勢在必行，台南新芽協會表示，只能呼籲地主理解舊魚市場在台南的文史定位，在選地時放棄魚市場現址，改選他處，另外要求文化局盡一切力量原地保留舊魚市場。

台南市地政局表示，此案共有10位地主擁有選地權，5月召開說明會後，6月進行配地作業，魚市場用地靠近市中心，地價高，只有少數地主才有能力購買，目前確實有地主表達興趣，地政局已告知地主政府欲保留魚市場的態度。未來若地主堅持選此地，不排除異地保留。

(中時 )

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