兩韓峰會 韓國瑜：北韓以小事大 值得台灣借鏡

韓國瑜28日出席高雄岡山新生社餐廳千人吃滷肉飯活動，受到民眾熱烈歡迎。(郭韋綺攝)

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韓國瑜28日出席高雄岡山新生社餐廳千人吃滷肉飯活動，受到民眾熱烈歡迎。(郭韋綺攝)
韓國瑜大啖滷肉飯。(郭韋綺攝)
韓國瑜大啖滷肉飯。(郭韋綺攝)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜28日上午出席岡山區新生社餐廳千人吃滷肉飯相挺韓國瑜活動，會場人潮大爆滿，令他大呼「big surprise」，沒想到滷肉飯會造成轟動與迴響，可見小小一碗滷肉飯讓人心沸騰，也反映基層民心思變。

這場千人吃滷肉飯活動，起因於岡山區無黨籍里長汪拓谷，有感於地方發展倒退，一例一休造成大量勞工收入減收，年輕人大量出走，於是邀好朋友響應自掏腰包請吃滷肉飯，不少人從台中、雲林來吃這碗滷肉飯，為韓國瑜加油打氣，千人吃滷肉飯畫面也成為最佳助選鏡頭。

韓國瑜說，他也不認識里長，打電話邀約打了快1個月，看見會場滿滿吃滷肉飯的人潮，這就代表基層民眾想傳遞一份內心的吶喊，希望高雄擁有新變革，改變現狀。他也說到，滷肉飯代表國民黨現況辛苦，一無所有，面對對手有牛排、滿漢全席，還是要拿出志氣不懼怕，相信人民自有判斷。

針對兩韓峰會，韓國瑜認為，這給台灣人民很大啟發，兩韓進展可以石破天驚形容，沒人能想像得到，反觀海峽兩岸冷處理、冷對待，互相敵意非常深，中共轟炸機不斷繞台，台灣對九二共識遲遲不表態，兩岸陷入一種新的冷戰狀態。

韓國瑜說，人民投票給民進黨就是渴望過好日子，結果沒有好日子，兩岸關係陷入緊張，兩韓文在寅、金正恩牽著手會談，看出北韓充分展現以小事大發揮智慧、彈性、靈活、刁鑽，他呼籲執政當局冷靜思考下一步怎麼走，這關係到台澎金馬2300萬人的將來，必須非常謹慎、小心。

(中時 )

出奧步？網稱這張圖流出讓蔡政府… 管爺出戰北市長就脫黨選？丁守中…

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