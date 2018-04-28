NBA》爭議判決再現！爵士驚險淘汰雷霆晉級

爵士菜鳥射手米契爾攻下季後賽生涯新高38分。(美聯社)

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中時電子報
爵士主控盧比歐(左)只打7分鐘就因受傷退場。(美聯社)

裁判尺度再次引爆爭議！保羅喬治最後20秒三分球出手，雖明顯遭到對方撞人犯規，裁判卻偏不響哨，讓雷霆喪失追平良機，爵士就靠菜鳥射手米契爾攻下季後賽生涯新高38分，驚險以96比91贏球，4勝2敗挺進季後賽次輪。

坐擁主場優勢的爵士，第6戰才開打沒多久就傳出噩耗，主控盧比歐左腿不慎拉傷，只打7分鐘就宣告退場治療，爵士後場戰力告急，幸好爵士仍靠超級新人米契爾領軍，打完上半場，仍跟雷霆打成41比41平手。

米契爾第3節火力更猛，搭配英格利斯負責控球組織，兩人攜手帶領爵士一度取得12分大幅領先，米契爾光在第3節，就獨拿22分，反觀雷霆幾乎只靠韋斯布魯克1人苦撐，前3節結束，爵士仍以78比70領先。

儘管米契爾末節吞第5犯只能先下場，爵士照樣打出7比0，擴大領先到13分，雷霆仍沒放棄，讀秒階段追到只差3分，不過喬治最後20秒三分出手明顯遭到犯規卻沒吹，米契爾最後6.9秒罰進致勝兩分，爵士終於贏了！

雷霆確實輸得很冤，因為喬治當時已經完全騙起爵士中鋒戈貝爾跳起封阻，他才順勢跳投三分外線，可是裁判偏不買單，才讓雷霆完全傻眼，被爵士拖了快14秒才想到要犯規，接下來就等明天裁判報告是否又要認錯了。

爵士除了米契爾完全不像第1年打季後賽菜鳥的神奇演出，法佛斯也有13分、8籃板，英格利斯與戈貝爾各有12分，爵士將於30日凌晨3點30分，跟西區龍頭火箭進行次輪第1戰，屆時盧比歐能否上場，目前還屬未知數。

韋斯布魯克替雷霆貢獻46分、10籃板與5助攻，但他全場出手43次，比其他4名先發多了7次，原因出在喬治、安森尼表現低迷，喬治只拿5分，安森尼7分，韋少還在比賽結束後跟場邊球迷爆發激烈口角，有可能遭到罰款。

(中時電子報)

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