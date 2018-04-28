影》開賽連3轟 克魯伯狂飆10K印地安人炸翻水手

英卡納西昂1局下開轟。(美聯社)

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中時電子報

印地安人1局下陽春炮3連發，王牌克魯伯(Corey Kluber)投得更起勁，28日主場迎戰水手隊，印地安人全場5轟助拳下，加上克魯伯差1人次就能完投，8.2局僅4安狂飆10K絕佳表現，終場6比5氣走水手。

印地安人此役除了3局下布蘭特利（Michael Brantley）帶1分打點的高飛犧牲打，其餘5分皆來自全壘打。

主場開賽不留情，印地安人首局就給水手下馬威，林鐸(Francisco Lindor)1局下陽春炮揭開序幕，2出局後布蘭特利、英卡納西昂(Edwin Encarnacion)「back-to-back」連兩發陽春炮，率印地安人隊打出3比0開局。

布蘭特利此役僅差二壘打就能完成完全打擊，3局下助印地安人取得4比0，5局下還擊出三壘打。阿隆索(Yonder Alonso)、高梅茲(Yan Gomes)6局下也連續開轟，擴大到6比0領先。

儘管水手7、9局強拉尾盤，無奈仍只能1分飲恨。克魯伯感謝隊友火力支援，「當開賽就有3分當靠山，你的工作也更加輕鬆。即便犯了錯，但有6分領先仍無傷大雅。」

(中時電子報)

克魯伯8.2局狂飆10K笑納第4勝。(美聯社)
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