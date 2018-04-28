教部拔管 民眾用新台幣讓「挺管潮T」成功下架

2018年04月28日 13:53 中時電子報 戴安瑋

台大自主行動聯盟販售的挺管潮T。（圖/台大自主行動聯盟提供）

台大自主行動聯盟今繼續在台大鹿鳴廣場販售挺管潮T，因教育部昨晚確定拔管，不予聘任，引起各界反彈，今一早有許多學生、民眾、校友到鹿鳴廣場，用新台幣將挺管潮T下架。聯盟表示，昨已售出900件，今上午10時起預購，截至下午1時許預購數已超過2000多件。

台大自主行動聯盟昨起在台大鹿鳴廣場販售挺管潮T，計有2款，一款正面印有「爺們」、背面則是「挺管用的」；另一款正面印有管中閔在臉書上的發文「I AM FINE」、背面是「自己的台大自己挺」，一件售190元，但由於有校友捐款，前900件一件僅售100元，未料昨天至今天一早即全部售完，今起採預購，一件回復190元售價，但若是台大學生購買，第一件仍售100元，第二件恢復190元售價。

台大自主行動聯盟昨首日在台大鹿鳴廣場販售挺管潮T時，管中閔現身，與學生互動，並在潮T上簽名。聯盟學生說，製作T恤販售的目的是期盼台大師生、一般民眾都能站出來捍衛大學自主。未料，教育部昨天晚上即決定拔管，不予聘任，讓學生非常氣憤。

聯盟學生說，昨天一天即售出888件，今一早有許多學生、校友與民眾到場購買T恤，現貨61件也售完，於上午10時起改為預售。聯盟成員陳韋連說，今天還有從南台灣北上而來的校友、海外校友預購，截至下午1點，已預購超過2000件。

聯盟預計繼續販賣挺管潮T，至明天下午5點結束。

(中時電子報)