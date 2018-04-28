假威而鋼翻倍賣 吃了沒效反傷那話兒

保七警方逮捕涉嫌賣偽藥的簡姓男子。（陳鴻偉翻攝）

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保七警方查扣大批偽、劣藥。（陳鴻偉翻攝）

簡姓男子2011年起多次前往大陸，假裝旅遊藉機購買仿冒的威而鋼、犀利士等藥品，每瓶進價500至700餘元，回台後再以1500元價格賣出，簡在花蓮吉安、新北市中和等有倉庫，經常往返兩地鋪貨送貨，保七總隊刑事警察大隊經連月追查，日前循線逮捕簡男，並在他的倉庫內查扣大批假藥，全案依違反藥事法偵辦。

警方指出，這些偽藥吃了可能根本無效，因含有局部麻醉劑，長期使用恐會造成「命根子」騷癢、起疹子甚至腫痛，以及肝腎傷害。沒有經診斷擅自服用，對於有心血管疾病的患者更有可能致命，若民眾要追求幸福，最好還是詢問專業醫師，以確保安全。

警方日前接獲檢舉，指稱雙北地區有多家藥局，私自販售便宜的威而鋼，沒有處方箋也能買到，經連月蒐證跟監，鎖定花蓮、新北兩地跑的簡姓男子涉嫌，並於25日前往2處地點搜索並逮捕犯嫌。

警方當場查扣第4級毒品「樂耐平」4000錠、「威而鋼」720錠、「犀力士」1220錠、「維骨力膠囊」2瓶、「肝機能改善laennec ivj」3盒、「胎盤素」170瓶、不知名膠囊54瓶等證物，市價超過200餘萬。

簡向警方供稱，藥品是在大陸旅遊時，經朋友牽線獲得的管道，此後他經常往返，以便宜價格購買再回台轉售，辯稱自己「剛做不久，沒賺多少」，警方偵訊後，依違反藥事法將他移送法辦。

(中時 )

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