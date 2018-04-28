大里溪高灘地設停車場 解決十九甲地區停車問題

市議員李天生（左）邀集相關單位會勘大里溪河床高灘地，盼開闢為停車空間。（林欣儀攝）

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雜草叢生的大里溪河床高灘地未來將可比照淡水河模式，開闢為臨時停車空間。（林欣儀攝）

台中市大里區十九甲地區近幾年發展快速且人口越趨密集，卻嚴重缺乏停車空間，居民相當無奈，為解決此問題，市議員李天生邀集相關單位會勘，初步決定比照淡水河高灘地模式、利用大里溪河床高灘地設置臨時停車場，估計約需經費2千萬元、可提供250個車位。

立德社區發展協會理事長江和樹指出，十九甲地區目前人口數約2萬多，卻苦於沒有完善的停車空間，許多居民只好將車輛停在家門口，卻又造成通行不便且可能阻礙大型救災車輛進入，安全堪慮。

李天生邀集交通局等單位現場會勘，站在大里溪河床高灘地旁，他說，高灘地因缺乏管理導致環境髒亂、雜草叢生，若能善用並規畫為停車地點，除可在河床進行綠美化、解決髒亂問題，一旁更可興建健康步道，成為居民休憩場所。

李天生說，經與交通局等單會協調，預計闢建甲堤三街至七街間的甲堤路河堤內高灘地為停車空間，目前此處為水利署三河局管轄，未來盼比照台北淡水河高灘地停車場模式，平時開放民眾停車、若遇颱風來襲則廣播要求車輛駛離。

交通局長王義川認為，目前此案已完成可行性評估，若順利將於明年動工興建，未來可視情況開闢第二、三期停車場。

(中時 )

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