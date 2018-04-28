林奕含辭世一年 傳陳星到「這裡」繼續開補習班

2018年04月28日 14:11 中時電子報 蔡曉婷

女作家林奕含去年4月27日因不堪憂鬱症，上吊自盡，得年26歲，隨之爆發出在學生時期疑遭補習班老師陳星（本名陳國星）誘姦事件，震驚了整個社會，但最後檢方以「證據不足」不起星。如今一年過去，媒體報導陳星似乎已遠離台灣，赴大陸繼續發展補教事業。

林奕含去年推出處女作《房思琪的初戀樂園》，因強調改編真人真事，甫推出便引發討論，未料同年4月林奕含忽選擇自殺，這才爆出她書中的故事竟來自她自己學生時期的遭遇，網友也起底書中「李國華」所影射的正是補教名師陳星，使得林奕含父母、陳星等人不久收到台南地檢署傳喚，但最後因沒有足夠證據，檢方宣布不起訴陳星。

如今林奕含過世滿一周年，《BBC中文網》報導，林奕含事件使各地的「房思琪們」願意站出來發聲，在「MeToo」風潮還未起前，大陸網上便先傳出一封匿名信，自曝一名北京電影學院學生曾被教授家人性侵的悲慘經歷，而立法院也因林奕含事件修法，要求補習班老師不得僅以化名任教。

至於陳星，去年《時報周刊》便曾報導，陳星友人指出不論偵查結果為何，陳星身敗名裂已成事實，「最慘的狀況就是離開台灣，躲到上海去過日子」，《BBC中文網》則指出，陳星已淡出台灣補教業，到大陸另起爐灶。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)