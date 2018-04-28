花招多樣！共軍再公開繞台紀念封套和多語言巡航影片

2018年04月28日 14:22 旺報 徐維遠

中共解放軍繼21日發佈軍機繞台巡航的《戰神繞島新航跡》閩南語影片後，大陸空軍28日在福建再度公開一套7枚《人民空軍繞飛祖國寶島》紀念封和一套《戰神巡航寶島》多方言、多語種宣傳片，並表示「推出多方言版本宣傳片，是為了讓全國各族人民、讓台灣同胞和海外僑胞，聽得更明白、看得更明白。」

大陸空軍官方微博帳號28日中午表示，此次在福建發佈的紀念封、宣傳片所用戰機巡航影像，都是人民空軍飛行員執行繞島巡航任務中航拍的，並稱「寶島在祖國懷中，祖國在我們心中。捍衛祖國的大好河山，是人民空軍飛行員的神聖使命」，「7枚紀念封傳遞了空軍飛行員這一共同心聲」。

該微博稱，在福建發佈的《戰神巡航寶島》宣傳片，匯聚了福建廣電戰線的傳播資源和優勢，有閩南語、粵語等多方言版本，還有英語、日語等多語種版本。多方言版本配樂分別為《鼓浪嶼之波》、《長城謠》、《我和我的祖國》、《我愛你中國》、《我愛祖國的藍天》，5首抒情和激情相結合的樂曲。

大陸空軍強調：「推出多方言版本宣傳片，是為了讓全國各族人民、讓台灣同胞和海外僑胞，聽得更明白、看得更明白，更加堅定一個共同信念，我們偉大祖國的每一寸領土，都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去。」

大陸空軍航空兵某師轟-6K飛行員吳岳鵬說，「每次駕戰神轟-6K環繞寶島巡航，我和戰友們都在機艙裡清晰地看到祖國的大好河山，都用鏡頭記錄下來、留存下來。這是我們強國興軍的見證，是空軍飛行員履行新時代使命任務的見證！」

大陸空軍新聞發言人申進科日前表示，人民空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整，「人民空軍飛行員繞島巡航，就是在用戰機的航跡，丈量祖國的大好河山」。

(旺報 )