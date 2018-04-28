監獄人權堪憂 學者籲：受刑人專業不因入獄中斷

2018年04月28日 14:41 中時 王己由

受刑人人權不該漠視，我國監獄人權堪憂，引發學界關切，台大法律學院刑事法中心今(28)日一場學術研討會，中央警察大學副教授賴擁連引美國判例，指美國的監獄當局，原則上不得限制受刑人入監前的專業與職業活動，除非該活動內容涉及監獄戒護安全，即有妨礙監所秩序之虞，讓受刑人原本的專業，不會因入獄而中斷，仍可繼續存在；換言之，美國攸關受刑人人權的重要判例，讓受刑人雖因案入獄，但還是可以繼續工作，只是換了一個地方在監獄上班而已。

台大法律學院上午舉行「台灣監獄制度的未來展望」研討會，警大犯罪防治系副教授賴擁連，會中以「受刑人秘密通訊與表現自由之違憲探討與修法芻議：美國判例法之借鏡」為題，做專案報告。

他在報告中，舉美國1987年聯邦最高法院大法官Tuner V.Safely判例（1987年美國密蘇里州受刑人Tuner狀告密蘇里州矯正局），並對比台灣監獄現行狀況。

賴擁連指出，該判例針對監獄限制受刑人表現自由的措施，做出許多準則，判斷是否侵害受刑人人權。包含措施是否合理、與政府的中立利益有關？措施是否提供了公開的其他規範或途徑，讓受刑人可以行使其基本人權？受刑人的權利主張，是否對其他受刑人、監獄戒護人員或官員，造成如何的衝擊？是否有其他清楚、簡單的替代方案？他更認為，該判例的精神在我國大法官會議755、756兩號解釋中，也有跡可循。

賴擁連說，矯正機關擔負國家執行刑罰的責任，社會大眾對監所的期盼，就是扮演好防衛社會、隔離罪犯的防線，所以「戒護第一」就成為矯正人員的工作信仰。在這種根深蒂固的信念下，受刑人的權益，長久以來被漠視與忽略，連美國在40年前，也都採取hands-off（不干預）政策；直到近年來人權高漲，美國才做出改變。

賴擁連強調「他山之石，或可攻錯」，美國法院對監獄人權的討論已經超過30年，才做出讓「受刑人原本的專業，不會因入獄而中斷」的結論。他發現台灣受刑人的權益，確實無法與相關的國際規範，如聯合國最低人犯處遇標準相接軌，以致台灣監獄人權經常被國際人權組織點名，要求改進。他認為，美國經驗殷鑑不遠，我國這10年來共出現了8號大法官解釋，「監所兵敗如山倒」，法院介入監所事務審查，可以讓監所投鼠忌器，對監所人權提升有正面幫助。

(中時 )