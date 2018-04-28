中市學童手作卡片 邀全台民眾參加花博盛會

2018年04月28日 14:39 中時 盧金足

精銳建設總經理吳秋涼（中）表示，精銳AAM藝術館以「許願樹‧美學啟蒙上山計畫」5校聯合成果展，響應台中市花博盛會。（盧金足攝）

許多國小學童在家長的陪伴下，親手繪製花博邀請卡。（盧金足翻攝）

手作卡片的幸福感動！台中市學童親手繪卡邀全台民眾來台中參加花博。（盧金足攝）

科技發達，民眾擅於利用各種網路平台傳送訊息，雖然具即時通效果，但親手書寫信件更顯難能可貴。為邀請更多來自世界各國的民眾，和住在台灣各地的親朋好友，年底到台中市參加花博盛會，教育局長彭富源28日帶領小朋友一起手作花博邀請卡，投入巨型花博郵筒，活動同時，精銳藝術館也展出偏鄉學童的美術作品，發揮「許願樹，美學啟萌上山計畫」更多影響力。

市府教育局28日舉辦「手作花博邀請卡快閃活動」，惠文國小50人樂團演奏音樂為活動開場，許多國小學童在家長的陪伴下，親手繪製花博邀請卡，寄送給住在全台各地的長輩與親朋好友，邀請大家相約11月到台中市參與2018世界花卉博覽會。

市府秘書長黃景茂表示，美感教育從小扎根，透過活動讓學童揮灑藝術靈感，強化學童的美感與設計能力，無論是花、果、花博吉祥物石虎等元素均可融入圖中，鼓勵更多人共襄盛舉花博盛會，教育局每年均推展巡迴美學活動，相信透過花博邀請卡的繪製，不僅可增進親子關係，吸引全台各地的民眾參與花博。

教育局長彭富源強調，花博不但是台中人最期待參與的花之饗宴，更是一場國際盛會，活動提供的邀請卡，卡片正面除有寄送地點、收件人等格式外，更有花博吉祥物石虎家族中的樂虎弟弟的圖樣，為卡片增添可愛的元素，亦有花博的展期時間，收到邀請卡的朋友可清楚掌握相關資訊。

此外，卡片背面則為學童留下空白版面，由學童以藝術巧手繪製內心對花博的想像、期待，注入與花博相關的創意元素

，吸引更多人看見台中的在地特色。

由學童手作的花博邀請卡，繪製完畢後即可寄出，教育局將再研議規畫擴大推廣，邀請更多人參與。

除手作邀請卡外，由精銳AAM藝術館舉辦的「許願樹‧美學啟蒙上山計畫」5校聯合成果展，也於活動展出偏鄉學童的美術作品。

精銳建設總經理吳秋涼指出，精銳長期關注偏鄉小學，贊助學童營養午餐長達12年，行動圖書館、電腦教室、支持各類型藝文活動，號召美學專業教師深入偏鄉，啟發學童的美學

，精銳到各地種下一棵棵藝術的種子，啟發未來主人翁的視野，希望「許」諾未來有更多助人的「願」力，長成奉獻社會的大「樹」。

「許願樹‧美學啟蒙上山計畫」5校聯合成果展，自即日起至5月10日止，在台中市府惠中樓1樓展出150件作品，偏鄉中小學童美術創作，與都市孩童相互觀摩學習，感受同齡偏鄉孩童藝術呈現，增進更多美學欣賞與創意發想。

(中時 )