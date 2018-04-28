「翟神」拱管中閔選這兩都 網友嘴角紛紛失守

2018年04月28日 14:34 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台大校長遴選爭議延宕4個多月，教育部27日做出結論，確定將駁回管中閔當選資格。管中閔臉書湧入大批網友聲援，留言支持管重選台大校長，甚至有人拱他出來選台北市長。不過「翟神」和沛科技公司創辦人翟本喬持不同看法，笑稱「管中閔出來選台南或高雄市長吧！」，網友紛紛嘴角失守。

「拔管」已成定局，藍營出現力拱「管爺」挾氣勢參選台北市長的聲音，前總統府發言人陳以信在臉書呼籲「台大不讓管，台北需要爺」，連署支持管中閔參選台北市長。

翟本喬28日也在臉書發表看法，建議管中閔索性「出來選台南或高雄市長」，但為何不建議管爺參選北市？翟本喬意有所指地表示，「當然不選台北市。民進黨這樣整他，他幹嘛要幫民進黨解決問題？」，翟本喬更說，若要給民進黨製造最大麻煩，當然是要從民進黨現在執政的地方下手。翟本喬最後不忘笑稱「我今年純看熱鬧」

貼文一出，網友紛紛嘴角失守，留言「 你認真的嗎???大神」、「不要害人家啦～」、「要徹底毀掉一個半死不活的廢人…就是慫恿他出來選舉」、「可能連保證金都拿不回來」，也有網友說「大神，不要害台南啊。我一點都不想看到地方版整面的都是管老。」還有網友出超狂建議「落選...2020柯管配XDXXXD」

(中時電子報)