比基尼辣妹迎巨浪 水樂園馬拉灣開園

2018年04月28日 14:45 中時 陳淑娥

「豆志太鼓團」熱鬧演出，為馬拉灣開園揭開序幕。（陳淑娥攝）

全台最大的水樂園馬拉灣28日清涼開園，8尺巨浪一波波席捲而來，在比基尼辣妹的熱情陪伴下，上千名遊客興奮大叫，園方推出4天早鳥優惠價，即日起至5月1日止，10點前入場只要199元，歡迎民眾快來迎接第一道夏日浪花。

COOL浪慶典開園儀式於28日登場，特別邀請代表台灣遠赴日本參加國際太鼓比賽的「豆志太鼓團」戰鼓隊，帶來氣勢磅礡的精彩演出。

凍凍嘿！凍凍嘿！熟悉的節奏伴隨一聲聲強勁豪氣的戰鼓，原本平靜的海面突然湧起8尺巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，吸引千名遊客興奮大叫，呼朋引伴在白色的浪花中逐浪嬉戲。

鄰近馬拉灣的麗寶OUTLET MALL也加碼同歡，開幕當天推出「10元酷夏好食優惠」，持票根享特定優惠，如頂呱呱大雞腿炸雞、胖達咖啡、美式熱帶果昔HaWaMi霸王杯冰沙飲料等，也吸引民眾爭相購買。

麗寶樂園表示，為歡慶馬拉灣正式開園，推出多項優惠好康，即日起至5月1日止，祭出「勇士召集令，黃金30分鐘」，遊客於上午10點前入園，可享優惠價199元，現省551元。另外，即起至13日，麗寶OUTLET MALL有Smiles史邁爾品牌服飾聯合特賣會，Fitflop休閒鞋、Fuji按摩椅福利品展示品出清3折起。

(中時 )