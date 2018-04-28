六都攜手推動NGO外交 齊聚台中研商世界發聲

六都聯合推動NGO外交，齊聚台中研商策略齊向世界發聲。（圖／台中市府提供）

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台中市副市長林依瑩（中）表示，台灣是小而美的國家，透過有策略性的方式參與國際組織，將能展現台灣整體的外交軟實力。（圖／台中市府提供）

台中市政府訂定「社會培力工程計畫」，以短、中、長期規畫協助台灣打下非營利組織、志工組織及國際非政府組織中心的良好基礎；邀集中央及其他五都主辦城市外交業務的代表，齊聚商議聯合六都力量共同推動NGO外交的策略，未來將朝向成立「六都城市外交聯繫平台」發展，增加彼此間的經驗分享與相互奧援，彙整台灣執行聯合國永續發展計畫中的城市治理成果，共同向世界發聲。

巿府在霧峰光復新村舉辦「六都國際NGO座談會」，副市長林依瑩表示，台灣是小而美的國家，透過有策略性的方式參與國際組織，將能展現台灣整體的外交軟實力。

市府國際事務委員會執行長董思齊認為，研究顯示，全球人口居住在城市比例達50％以上，未來幾年可能上升至70％，城市將是人類聚落活動最重要的單位，城市外交日顯重要。

外交部非政府組織國際事務會感謝台中市政府不遺餘力投入NGO事務，外交需要中央與地方攜手合作，才能整合資源、突破困局；台北市國際事務委員會副執行長楊慶輝則建議外交部儘快成立六都外交事務會報，促成中央與地方之間人才培育與人力共享，增進六都間的互相學習。

社會局表示，台中市國際NGO中心是國內首座，鎖定以自由民主人權、人道救援、社會服務、公衛醫療以及環境永續發展等5大類議題，邀請國際NGO進駐霧峰區光復新村，希望拓展台灣的外交空間，成為國內外NGO交流平台，盼藉地理位置優勢打造重要亞太NGO聚落。

(中時 )

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