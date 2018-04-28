助孩子安心就學 群園助學金傳遞愛

群園關懷協會28日舉辦「群園助學金」頒獎活動，共有190名學子受幫助，助學金金額也從250萬增額至260萬。（林欣儀攝）

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小臻（左）與小倢（右）特別送上康乃馨，提前祝媽媽佳節愉快。（林欣儀攝）

幫助弱勢學子安心就學，群園關懷協會今年頒發190名學生、總計260萬元助學金，其中，受助的小臻、小倢是姊妹，因父親早逝，姊妹倆與弟弟靠著母親製作手工產品維生，認真念書盼減輕媽媽負擔；而在北部念大學的小華為圓音樂夢努力，母親節前夕，她特別高歌獻給最愛的媽媽。

送給媽媽一束大紅色康乃馨，分別就讀台中女中、二中的小倢、小臻貼心祝福母親，她們說，父親7年前因心肌梗塞過世，媽媽為了扶養3個孩子，到工廠打工、之後又做手工用品或食品販售，因工作勞累導致眼睛受損，為了不讓媽媽擔心，只能拼命用功念書，盼考上好大學回報母親。

「我被她的夢想感動，即便經濟不好，仍在有限的能力範圍內支持她！」就讀大三的小華從小熱愛音樂，母親為了力挺，到處兼差補貼每月高達2萬元的聲樂、樂理學費，她說，有時周轉不過來，還得先向人借錢繳交補習費。

為了報答母親，小華利用空閒時間當家教、參加演出賺取生活費，適逢母親節將屆，熱愛聲樂的她更為母親獻唱，希望以傲人成績回報媽媽。對於群園關懷協會提供的助學金補助，這些受幫助孩子直說「幫助不小」，至少不必再擔心購買文具、參考書要增加家中負擔。

群園關懷協會理事長曾林淑燕指出，助學金設置至今7年，已幫助1947名學子，看到這些孩子能突破經濟或身體障礙，在學業或各方面表現優秀，感覺很欣慰。

(中時 )

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