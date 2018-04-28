「滴」上車！北京地鐵全線可刷QR Code搭乘

2018年04月28日 15:17 中時電子報 何宜玲

北京地鐵全線開啟刷QR Code搭乘，未來民眾只需要手機下載APP就可進出站，相當便利。圖為2017年8月14日資料照片。(圖/新華社)

北京地鐵即將正式進入無卡化的時代！只要在手機下載APP後掃描QR Code，「滴」一聲就可以進入搭乘。據北京市交通委通報，自明日(29日)起，北京地鐵全線開啟刷QR Code即可搭乘的服務。未來，北京民眾搭乘地鐵的消費習慣即將進入全新的無卡時代。

據《北京商報》報導，未來北京民眾只要以手機下載「易通行」APP，並於進入地鐵閘門時掃描QR Code，聽到「滴」一聲響起即可安全通過。這項服務適用北京地鐵全線，但不包括西郊線。

報導說，民眾即使在沒有網路的情況下，仍可以使用這種方式進出站，只要在有網路的時候，再進行線上繳費即可，相當人性化！

此外，這項無卡乘車的服務採用「先搭乘後付費」的消費模式，使用者可以先綁定工商銀行或支付寶、京東支付等扣除費用，因此消費者不需要預先充值，也不需要繳納任何押金，相當方便。

這項服務還考慮到消費者萬一手機突然沒電，無法使用QR Code出站的緊急應變方式。當出現這種情況時，消費者需要到車站補票，並向服務人員索取出站憑證，等手機正常開啟以後，再上傳補票證明，即可不被二次扣費。

大陸無現金時代已經來臨，在食、衣、行各方面都是如此，民眾越來越習慣使用手機消費，市場上也有越來越多管道支援各種無卡、無現金的消費模式。現在北京民眾出門連公車卡都可以不用帶了，只要手機在身，便可暢行無阻！

(中時電子報)