「滴」上車！北京地鐵全線可刷QR Code搭乘

民眾搭乘北京地鐵。(圖/新華社)

友善列印
中時電子報
北京地鐵全線開啟刷QR Code搭乘，未來民眾只需要手機下載APP就可進出站，相當便利。圖為2017年8月14日資料照片。(圖/新華社)

北京地鐵即將正式進入無卡化的時代！只要在手機下載APP後掃描QR Code，「滴」一聲就可以進入搭乘。據北京市交通委通報，自明日(29日)起，北京地鐵全線開啟刷QR Code即可搭乘的服務。未來，北京民眾搭乘地鐵的消費習慣即將進入全新的無卡時代。

圖輯》李雪主、玄松月爭艷！北韓第一夫人壓軸出場

謎底揭曉！英國新生小王子名字公佈 叫做…

據《北京商報》報導，未來北京民眾只要以手機下載「易通行」APP，並於進入地鐵閘門時掃描QR Code，聽到「滴」一聲響起即可安全通過。這項服務適用北京地鐵全線，但不包括西郊線。

報導說，民眾即使在沒有網路的情況下，仍可以使用這種方式進出站，只要在有網路的時候，再進行線上繳費即可，相當人性化！

此外，這項無卡乘車的服務採用「先搭乘後付費」的消費模式，使用者可以先綁定工商銀行或支付寶、京東支付等扣除費用，因此消費者不需要預先充值，也不需要繳納任何押金，相當方便。

這項服務還考慮到消費者萬一手機突然沒電，無法使用QR Code出站的緊急應變方式。當出現這種情況時，消費者需要到車站補票，並向服務人員索取出站憑證，等手機正常開啟以後，再上傳補票證明，即可不被二次扣費。

大陸無現金時代已經來臨，在食、衣、行各方面都是如此，民眾越來越習慣使用手機消費，市場上也有越來越多管道支援各種無卡、無現金的消費模式。現在北京民眾出門連公車卡都可以不用帶了，只要手機在身，便可暢行無阻！

(中時電子報)

圖輯》金正恩夫婦出席歡迎晚宴　氣氛融洽

文章來源：无卡公交来了！北京地铁全线开启刷二维码乘车

花招多樣！共軍再公開繞台紀念封…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。