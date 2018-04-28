當立委賣掉5間房 李亞萍氣罵余天「嫁給你倒楣」

余天透露李亞萍對他投身政壇很不滿。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
余天（左）、賀一航主持節目傳將結束。（蕭雅玲攝）

演藝圈長青樹余天近年來處境坎坷，替女兒余筱萍輔選被批幫倒忙，去年舉家呈現失業狀態，每月還得扛高達40萬元開銷。終於盼到節目上門，今(28日)又傳出所主持的華視《天生王牌》恐在兩個月後淪停播下場，過去他當立委4年期間就賠掉5間房產，連枕邊人李亞萍都看不過去，批評余天：「嫁給你真倒楣」。

身為民進黨忠實黨員的余天，去年被爆蔡英文上任後，收入反而下滑，令李亞萍對黨部十分不滿，又因余天好長一段時間沒工作，使家中每個月約40萬的開銷更顯沉重，去年11月才在華視終於迎來新節目，未料今傳出，因余天的《天生王牌》表現不如預期，最快6月中可能停播。

余天無奈說，當初跟電視台簽約就是簽兩季，「節目錄製到6月，算算其實也差不多，雖然覺得有點可惜，但如果能調一個時段，應該比較好，10點、11點半時段該睡的都睡。」賀一航也說，「那時段小朋友都睡了，快11點阿公阿嬤也睡了，睡不著的也不會看這節目。」時段若是能調整在周六、日，至少還能拼拼看。

對於即將失業，余天苦笑說：「反正已經失業很久！」之前選舉花了400多萬，還是會擔心沒工作，還好5月初到新加坡、馬來西亞作秀「加減賺」。他無奈說，以前在仁愛路、忠孝東路、南京東路以及台中有2棟房子，後來因為選舉都賣光了。李亞萍則說余天過去當立委根本沒賺什麼錢，每月還要自己倒貼80萬，最後把5間房產都變賣求現了，當時天天罵「嫁給你真倒楣」，氣余天：「唱歌唱得好好，沒事去參加什麼政治。」。

(中時電子報)

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