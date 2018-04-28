猶如籠中鳥般 法第一夫人布麗姬不捨梅蘭妮亞

2018年04月28日 15:07 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，剛剛結束華府（Washington D.C.）訪問行程，法國第一夫人布麗姬（Brigitte Macron）接受法國《世界報》（Le Monde）專訪時，對於二度見面的美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），給出不少評價和觀點。

布麗姬認為，私底下的梅蘭妮亞是個很有趣的人，善良、討人喜歡的性格，讓她留下深刻印象，但很可惜的是，相較於布麗姬個人而言，梅蘭妮亞在白宮（White House）的生活就像一隻籠中鳥般，倍受拘束和限制。

因為女大男小的戀情，倍受全球關注的法國第一夫人布麗姬。（圖/美聯社）

對於外界給梅蘭妮亞「不易靠近」的評價，布麗姬表示，「很多事情都被過度解讀，她（梅蘭妮亞）是一個工作認真且不張揚、性格強勢卻不難逗她笑的女性。我們有同樣的幽默和笑點，那幾天我們經常一起開懷大笑。」在布麗姬看來，梅蘭妮亞在白宮受到太多限制，「她什麼事都不能做，甚至無法打開白宮一扇窗戶，也不能隨意出門。這一點，我在巴黎至少可以每天出門！」

法國現任總統馬克宏（圖右）與妻子布麗姬（圖左）。（圖/美聯社）

現年65歲的布麗姬，是40歲現任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之前的老師。出生於法國北部大城亞眠（Amiens），娘家姓氏是托涅（Trogneux），父母親經營一間傳承五代的巧克力店舖。1980年代開始在史特拉斯堡（Strasbourg）教書、1990年轉往家鄉的耶穌會學校天佑高中（Lycée la Providence）擔任法文和拉丁文老師，也在此認識了青少年時期的馬克宏，很快陷入愛河。

出訪華府的馬克宏（圖中右）與布麗姬（圖左）夫婦，和美國總統川普（圖右）與梅蘭妮亞（圖中左）感情互動融洽。（圖/美聯社）

兩人這段「女大男小」的戀情，始終不被外界理解，但馬克宏卻很堅持，最後在2007年迎娶曾有一段婚姻且有3名子女的布麗姬。而當馬克宏決定踏入政壇後，布麗姬更為全力支持丈夫，辭去巴黎的私立聖路易德貢札格中學（Lycee Saint-Louis de Gonzague）教師職務，成為馬克宏競選期間背後重要的推手之一。

不過身為第一夫人的她，也知道在外要謹言慎行，布麗姬表示，「我也經常要考慮我說過的話，斟酌每個詞語是不是多餘或錯誤的。但我仍希望不改變初衷，我還是馬克宏的妻子，至今仍不愛被當成第一夫人的感覺。」

(中時電子報)