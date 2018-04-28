暗夜「送肉粽」畫面曝光！上百人不忌諱圍觀開直播

2018年04月28日 15:36 中時 謝瓊雲

法會進行後針對台鐵支撐桿進行淨化儀式。（謝瓊雲翻攝）

葛男上吊3日後不治身亡，他吊掛的籃框斜角支撐桿深夜被鋸下進行淨化儀式。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣鹿港鎮乾清宮結合10多家在地公廟，27日深夜舉辦「送肉粽」儀式，將鹿港鎮風雨籃球場一處籃框後方的支撐桿鋸下後送往外海淨化，因網路訊息傳播吸引2、3百人好奇圍觀，意外成為有史以來最「熱鬧」一次送肉粽儀式。

新北市50歲葛男16日獨自搭客運南下鹿港散心，並致電家人告知尋短意圖，當晚深夜即在籃球框後方上吊，家屬緊急通報警方協尋，無奈找到人送醫後仍在3天後宣告不治。

「送肉粽」是彰化縣沿海地區特有習俗，民俗認為上吊自殺者怨氣中，須將其用來上吊的工具全數以道教科儀淨化後送往海邊火化，才能化解，避免煞氣沖煞，引發連環自殺。

主辦的乾清宮顧問許永在指出，葛男家屬已將其背包背帶等物品進行火化，這次送肉粽儀式主要是將吊掛背帶的籃框後方斜角支撐桿淨化後鋸下火化。市前路線已私下告知沿途住戶，提醒人車迴避。

道長進行法會淨化儀式。（謝瓊雲翻攝）

此次鹿港當地送肉粽儀式，淨化的是一支籃框後方支撐桿，最後被送至海邊燒掉火化。（謝瓊雲翻攝）

參與科儀的道長顏文讚表示，下午4點開始籌設神壇、7點安壇完畢，晚間10點才開始法會儀式，10點半左右鋸下白鐵桿，11點10分（子時）準時出發押送前往海邊。

由於「送肉粽」消息透過網路傳播，吸引許多上百名民眾好奇到場圍觀，甚至有十餘人拿起手全程拍攝直播，在網路上供人觀看；法會儀式中，道長恭請王爺降駕後展開化煞儀式，道長以草蓆趕煞、白鴨祭煞，隨後在20至30人護送下，浩浩蕩蕩將白鐵桿子一路送彰濱外海海邊，沿途燃放鞭炮鳴鑼，一群人浩浩蕩蕩，氣氛莊嚴肅穆。

由於多數人仍對神祕的「送肉粽」儀式感到好奇，不少民眾、年輕網友到場或透過網路直播全程觀看；對此參與的宮廟人員表示，現代人越來越不忌諱，但因為「吊死鬼」畢竟煞氣

重，還是會事先提醒建議民眾迴避、勿靠近。過去參與人員儀式後會直接在廟裡過一夜，但現在儀式簡化後，都是在法會結束後，回到宮廟內過火、淨身，然後就回家休息。

葛男上吊3日後不治身亡，他吊掛的籃框斜角支撐桿深夜被鋸下進行淨化儀式。（謝瓊雲翻攝）

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )