「挑戰自我，與愛同行」新北特教學生挑戰日登場

2018年04月28日 15:32 中時 葉書宏

新北市第五屆「特殊教育學生挑戰日」活動今（28）日在新北市板橋第一運動場登場，騎兵組「伸手碰碰天」競賽大展身手。（葉書宏翻攝）

挑戰日歡樂暖身操孩子們與新北市副市長呂衛青開心共舞。（葉書宏翻攝）

「挑戰日與愛同行」可愛的小天使貼心為同學整理服裝 。（葉書宏翻攝）

新北市第五屆「特殊教育學生挑戰日」活動今（28）日在新北市板橋第一運動場登場，共計有65所高中職暨國中小，近2500位親師生共同參與，今年以「挑戰自我，與愛同行」為主題，首次請特教學生邀請普教好朋友一起來參加挑戰日，營造校園及社會友善融合的氛圍。

新北市副市長呂衛青表示，新北市長期關注特殊教育學生的身心發展，今年更建置了首座學校共融式兒童遊戲場，感謝來自各大專校院與本市各高中志工同學們的熱心服務，以及辛苦承辦本活動的新北特殊教育學校團隊，讓特教學生「走出教室、挑戰自我」。

開幕典禮由光仁中學特教班擔綱演出，以太鼓表演元氣組曲為活動揭開序幕，並由能仁家商8名舉旗手、2名升旗手及瑞芳國中學生林翊晟代表運動員宣誓，充分展現學生樂觀積極參與的精神。

活動內容依學生能力分為「一般組」與「輪椅組」，一般組的競賽項目包括講求平衡及速度的「60 公尺賽跑」，考驗肌耐力的「跳跳甜甜圈」和「同心協力（匍匐前進）」，以及挑戰身體靈活度的「翻轉飛碟」。

輪椅組競賽項目包括「伸手碰碰天」與「抽繩大力士」，每項競賽皆是學生展現平時「肢體」與「手腦協調」訓練的成果；為讓教師、家長與學生一起同樂，也設置5項闖關活動。現場並邀請新北市牙醫師公會於現場設置宣導站並進行免費口腔檢查，讓家長與孩子共同經歷美好的親子時光。

瑞芳國中林翊晟患有腦性麻痺但生性樂觀開朗，樂於參與校內、外各項體能活動，除擔任活動運動員宣誓代表外，也參與輪椅組競賽項目，展現不畏艱辛的精神。

麗林國小三年級學生余桐蕍小得知可以邀請好朋友參加挑戰日，開心的邀請洪溱淇一起參加挑戰日的闖關遊戲，覺得開心又好玩。

為呈現最好的活動品質，新北市政府教育局特別在活動前邀請近百位特教老師參與一系列研習，更邀集320位來自國立體育大學適應體育學系、臺北市大學特殊教育學系及師資培育暨職涯發展中心、新北市立板橋高中、私立格致高中、私立醒吾高中志工同學熱心提供服務，使活動更具意義。

(中時 )