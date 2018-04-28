國民黨領表截止不見議長身影 賴進坤：累了、寒心

2018年04月28日 15:34 中時 張祈

議長賴進坤（左）出席動工典禮與縣長傅崐萁（右）偶有互動，整場活動賴神情沈重。（張祈攝）

年底公職選舉，賴議長年初在臉書公布「退出年底選舉」，國民黨花蓮縣黨部昨登記截止，值得關注的是，黨籍議長賴進坤並未領表、登記，意表缺席縣長、議員大選，賴議長今早受訪回應，「接連政治追殺，讓他對政壇很心寒，累了！」

國民黨花蓮縣黨部26、27日辦理2018五合一地方公職選舉的縣市議員及鄉鎮市長登記，鄉鎮市長總計23人登記，現任議員何禮台、游淑貞、張冠智分別轉戰新城、吉安及富里鄉，議員部分總計34登記，其中現任議長賴進坤並未出面領表、登記。

賴進坤去年高調表示參選縣長大選，各鄉鎮設立服務處勤跑基層，但參選縣黨部主委失利後，又因「為綠營站台」被處以停權2年，雖處分未定案，賴態度急轉低調，今年初悄悄在臉書公布「退出年底選舉」，外界揣測跟農曆年前檢方大動作偵辦賴議長家族土資場涉嫌違法濫倒案有關，近一個月來又遭縣府3度開挖家族土資場，知情人士揣測，賴很有可能退出政壇。

賴進坤今早人在大陸北京，接受記者訪問指出，從政20年來問心無愧，環保局近月數度稽查兒子經營的土資場，澄清自送檢驗皆合格，相信兒子不會做壞事，更心疼兒子被抹黑、家族背污名，待司法還清白，痛批根本是政治追殺，也大嘆政治真的很醜陋。

賴感謝一路以來支持他的好友，他說，支持者勸進聲不斷，自己也有很大的壓力，對於未來規劃，他語帶保留說「仍在思考，先沈澱，再看一下」，記者追問有無脫黨與綠營合作的可能，沒有想過這些問題。

(中時 )