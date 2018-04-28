拔管後首發聲！管中閔嗆：我們必將贏回大學自治

2018年04月28日 15:27 旺報 李侑珊

人事案遭教育部駁回，管中閔28日在臉書以「我們必將贏回大學自治」為主題發文，強調「2018 年4月27日是臺灣高等教育的一個轉折點」。(擷取自管中閔臉書）

教育部27日晚間駁回台大校長當選人管中閔的人事案，管中閔今（28）日在臉書以「我們必將贏回大學自治」為主題發文，強調「2018年4月27日是臺灣高等教育的一個轉折點，臺灣大學的校史，以及中華民國的歷史，都將記下這個日子。」

管中閔臉書文章全文如下：

2018年4月27日是臺灣高等教育的一個轉折點，臺灣大學的校史，以及中華民國的歷史，都將記下這個日子。

就在這一天，教育部否定了臺灣大學校長遴選委員會於今年1月5日合法選出的新任校長資格，既無視1月31日遴選委員會針對校長遴選結果所做「毫無疑義」的決議，更漠視3月24日臺大臨時校務會議對於質疑遴選過程的提案所做「擱置」的決議。這是臺灣爭取大學自治歷程中的重大挫敗，教育部的這項決定也將因違法踐踏大學自治而被載入史冊。

從1月10日臺大函請教育部聘任新校長開始，在長達107天的期間內，教育部在行政上荒腔走板，令人駭異。教育部配合部分媒體，一再以「據報載」為理由（最近一次甚至列出高達 49 項傳言），反覆質疑臺大的遴選程序與結果。教育部既不願採納臺大的調查結果，以及第三方的正式函覆說明，反而羅織罪名來否定臺大合法的遴選結果；如今更自居司法官，未審即判定校長當選人有「違法」事證。教育部種種作為，能不「外慚清議，內疚神明」嗎？

過去三個多月，為了阻止教育部發聘，各種對我個人無所不用其極的抹黑，鋪天蓋地的襲來。這些不實指控不僅企圖毀滅我的人格與尊嚴，更在學界與社會塑造了恐懼的氛圍，使許多人對這種不公義的現象噤若寒蟬。面對一波波的媒體攻擊，我多數時候沈默以對。但沈默不代表默認，清白也不能由自己口述；我選擇的是讓校方的調查與事實證明謠言的錯誤。我相信臺大過去的老校長們，也絕不屑於與污衊他們的人互擲泥巴，互噴口水，甚至相互扭打。

「

有學校老師問我，在面對持續數月的毀滅式攻擊時，我是否曾經感到害怕？Yes, 「most terribly」，我的確因此而身心俱疲。但我也知道不能因為龐大壓力而放棄，更不能在威脅恐嚇下低頭。我若放棄，多年來學界前輩們努力爭取的大學自治就將成為泡影；我一旦低頭，社會或許就此萬馬齊喑，重新墜入威權的深淵。所以我的堅持從來不是為了校長這個職位，而是為了大學自治得以延續，以及臺灣曾經信仰的公義和正直能夠伸張。

政府的權力或許可以阻礙學校的決定，但不能改變我們捍衛大學自治與學術自由的決心；政府或許可以恣意濫用權力於一時，但終將無法逃過人民和歷史的審判。在這個關鍵時刻，我將和臺大師生站在一起，面對威權，絕不妥協，堅持保衛臺灣大學九十年來的光榮傳統。

我們必將贏回大學自治，臺灣大學也將因此屹立不搖。

(旺報 )