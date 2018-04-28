我海軍敦睦艦隊抵宏都拉斯 獲友邦隆重接待

2018年04月28日 15:52 中時電子報 李靖棠

據我國駐宏都拉斯大使館聲明稿指出，海軍敦睦遠航訓練支隊，於4月26日上午抵達宏國哥爾德斯港（Puerto Cortés），所屬3艘軍艦完成靠泊作業。我國駐宏都拉斯大使邢瀛輝與該國防長迪亞茲（Fredy Díaz）共同於岸邊盛大接艦。

宏國參謀總長彭西（René Ponce）中將、副參謀總長、總督察長、國防大學校長、各軍種司令、聯參次長、哥爾德斯省長、宏北地方政府代表等多人也應邀觀禮，場面隆重盛大，足見宏方對我敦睦支隊此行之重視。

迪亞茲部長則表示，很榮幸能代表葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統歡迎艦隊到訪，此是海軍敦睦支隊第4次訪宏國。期望未來雙方，透過各項雙邊與技合計畫、軍事交流與合作等持續深化邦誼與軍誼。兩國多年來，透過軍事教育交流與交換方式，為宏國培育優秀軍官幹部與軍校生。迪亞茲同時感謝，台灣對宏國各項發展的堅定支持。

此次出訪中南美洲友邦的3艘船艦，包括磐石號油彈補給艦、成功級班超巡防艦以及康定級巡防艦昆明艦。艦上軍官、船員及軍校生總人數約800人，此番出訪友邦包含：馬紹爾群島、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉與多明尼加等國，希望透過這次訪問，加強與中美洲加勒比海邦交國的關係。

(中時電子報)