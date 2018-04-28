我海軍敦睦艦隊抵宏都拉斯 獲友邦隆重接待

中華民國海軍隨敦睦艦隊，出訪中南美洲友邦的磐石號油彈補給艦。（圖/中華民國駐宏都拉斯大使館）

友善列印
中時電子報

據我國駐宏都拉斯大使館聲明稿指出，海軍敦睦遠航訓練支隊，於4月26日上午抵達宏國哥爾德斯港（Puerto Cortés），所屬3艘軍艦完成靠泊作業。我國駐宏都拉斯大使邢瀛輝與該國防長迪亞茲（Fredy Díaz）共同於岸邊盛大接艦。

陸遼寧海事局再發禁航令 疑為002航母海試
光輝 vs 梟龍 印度空軍司令：我們戰機比較厲害！

宏國參謀總長彭西（René Ponce）中將、副參謀總長、總督察長、國防大學校長、各軍種司令、聯參次長、哥爾德斯省長、宏北地方政府代表等多人也應邀觀禮，場面隆重盛大，足見宏方對我敦睦支隊此行之重視。

迪亞茲部長則表示，很榮幸能代表葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統歡迎艦隊到訪，此是海軍敦睦支隊第4次訪宏國。期望未來雙方，透過各項雙邊與技合計畫、軍事交流與合作等持續深化邦誼與軍誼。兩國多年來，透過軍事教育交流與交換方式，為宏國培育優秀軍官幹部與軍校生。迪亞茲同時感謝，台灣對宏國各項發展的堅定支持。

此次出訪中南美洲友邦的3艘船艦，包括磐石號油彈補給艦、成功級班超巡防艦以及康定級巡防艦昆明艦。艦上軍官、船員及軍校生總人數約800人，此番出訪友邦包含：馬紹爾群島、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉與多明尼加等國，希望透過這次訪問，加強與中美洲加勒比海邦交國的關係。

(中時電子報)

文章來源：107年敦睦遠航訓練支隊抵達宏都拉斯訪問

更多精彩新聞請見軍事頻道！
光輝 vs 梟龍 印度空軍司令：我… 嚇阻中國！印度增設近百處邊境哨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。