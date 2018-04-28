國民黨青年選票嚴重流失 張顯耀籲積極投資年輕人

國民黨台北市長初選辯論會最終場28日舉行。（吳堂靖攝）

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國民黨台北市長初選辯論會最終場28日舉行。（吳堂靖攝）

國民黨台北市長初選辯論會最終場28日舉行，由前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀與台北市議員鍾小平等4人角逐黨內提名，提問人之一輔大教授周偉航拋出國民黨青年選票流失議題，前陸委會副主委張顯耀呼籲「要積極投資年輕人！」

輔大教授周偉航提問指出，國民黨在年輕選票呈現雪崩式流失，因多數青年支持的政策與與國民黨不一樣，也憂慮被國民黨傷害，造成藍營在2014、2016選戰兩度大敗，青年選票反倒集中支持柯文哲，參選人如何爭取青年支持？

「積極投資牛輕人！」張顯耀則指出，年輕世代面臨高房價、低薪、育兒等生存問題，這是台灣目前面臨的重大問題，因此當選後一定會積極投資年輕人，讓他們找得到工作，住者有其屋，住得起天龍國！

孫大千認為關鍵因素在於國民黨失去與年輕人對話的能力，可從兩個方式挽救，第一透過行動裝置、平板，在網路發揮影響力；其次也要傳達正確態度，了解年輕人的想法，年輕世代已經厭惡黑箱作業。

丁守中回應，很多年輕人滿懷理想，他們最需要政府快速回應需求，提出有感政策，自己推動降低投票權到18歲，讓年輕人有參政機會，認為國民黨不應壓抑年輕人，應要大量培育年輕人，未來若當選幕僚一定老中青各占3分之一。

鍾小平則表示，自己放棄市議員培養新人接棒，就是讓年輕世代有更多機會，因為台灣貧窮與富貴世代已經進入世襲，主張貴族的孩子不准參政！

(中時 )

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