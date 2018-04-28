太平警分局偵查隊長酒駕拒測 記2小過處分

太平警分局傳出蔡姓偵查隊長因酒駕拒測，警方已依蔡違反規定記2次小過調職處分。（張妍溱翻攝）

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太離譜！台中市抓酒駕雷厲風執法又犯法？！台中市太平警分局蔡姓偵查隊長，27日凌晨1點勤餘期間在開車返家途中，行經西屯區協仁街與朝馬路口遇警六分局員警攔查，因蔡姓偵查隊長身上散發酒味員警要求進行酒測，蔡姓隊長拒測當場依法填單告發並吊扣車輛，警察局依規定以2小過及調職非主管職處分。

「只喝2罐啤酒」，蔡向當時執勤攔查員警說，他26日晚間10點多接受一名已退休同事邀請，前往西屯區某家餐廳吃飯，並喝了啤酒，27日凌晨1點多駕車返家途中遇到酒測攔查，表示願意配合受檢，因顧慮有喝些酒選擇拒測。

太平警分局副分局長李克芬表示，警方一向秉持毋枉毋縱原則，蔡姓隊長因酒駕違反「警察人員駕車安全考核實施要點」已記2小過及調職非主管職處分，並調派刑警大隊內勤；台中市警局長楊源明對此表示遺憾，將加強偵查隊勤務及內部管理督導，防制員警酒駕案件發生，以期維護警察優良風紀形象。

「工作盡心盡力！」蔡姓偵查隊長的同事指出，隊長平日基於健康因素、顯少飲酒，全心投入工作，2017年9月槍案，蔡冒著生命危險進屋與歹徒談判，卸下歹徒心防使其繳械投案，頒警英榮譽章；55歲蔡姓偵查隊長，曾任市警四分局秘書室主任、台中市刑大偵六隊長、清水分局偵查隊長、太平分局偵查隊長等職務。

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(中時 )

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