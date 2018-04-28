基隆首家Gogoro出租店開幕 結合飯店發展地方觀光

2018年04月28日 16:42 中時 李其樺

總經理袁易表示，Gogoro是目前性能最好的環保電動機車，最快時速可達97公里，續航力可達100公里以上。（李其樺攝）

「ZOCHA」基隆店今（27）日開幕，提供民眾免費試乘1小時等優惠服務。（李其樺攝）

「ZOCHA」基隆店位於基隆市中正區義一路71號上，專門提供Gogoro電動環保機車出租服務。（李其樺攝）

基隆首家Gogoro環保電動機車出租店「ZOCHA」，28日上午盛大開幕，推出免費試乘1小時等優惠活動，吸引不少民眾上門體驗，業者表示，未來會結合在地飯店業者，推出套裝旅遊行程，發展地方觀光。

「ZOCHA」由本土企業睿興國際租賃股份有限公司所創，也是該公司第一個品牌事業，總經理袁易表示，公司從去年4月成立，品牌命名為「ZOCHA」，因為英文拼音近似「租車」的台語諧音，既方便又好記。

袁易說，他們會選在基隆開店，便是看好基隆的觀光前景，基隆本身不僅有基隆嶼、潮境公園等豐富的觀光資源，也是通往瑞芳、北海岸等旅遊區的必經交通樞紐。另方面，也希望把基隆當作事業的起點，「從台灣頭開到台灣尾」。

袁易指出，「ZOCHA」與一般租車行不同，除了專門提供目前最環保、效能最好的Gogoro環保電動機車供人出租，更採用雲端互聯網系統管理機車借還，客人只要加入會員，使用APP就能事前預約租車。

另外，「ZOCHA」旗下所有的Gogoro機車要出租時，都處於滿電狀態，安全帽等配備一應俱全，除了保車險，還替上門租車的民眾保人身險，減少額外的消費糾紛，如行車遇上車禍意外，也有保險公司專員負責理賠事宜。

袁易表示，目前「ZOCHA」基隆店提供50台Gogoro機車出租，今年5月底台南店開幕，6月會在高雄開店，未來會持續推廣Gogoro，有助節能減碳，也將結合在地飯店民宿業者推出租車套裝旅遊行程，協助地方發展觀光。

(中時 )