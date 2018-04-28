管爺反擊了！誓言贏回大學自治

2018年04月28日 16:16 工商 呂雪彗

沈默近20小時後，「管爺」終於反擊了！台大校長當選人管中閔今天下午在臉書上針對「拔管」案發表鏗鏘有力的聲明強調「我們必將贏回大學自治」！

教育部昨天以利益迴避未揭露為由駁回台大校長遴選案，並退回至推薦初選階段。管中閔今天下午在臉書反擊表示，這是台灣爭取大自治歷程的大重大挫敗，指教育部教育部否定了台大校長遴選委員會於今年 1 月 5 日合法選出的新任校長資格，既無視 1 月 31 日遴選委員會針對校長遴選結果所做「毫無疑義」的決議，更漠視 3 月 24 日台大臨時校務會議對於質疑遴選過程的提案所做「擱置」的決議，教育部的這項決定也將因違法踐踏大學自治而被載入史冊。

管中閔說，過去三個多月，為了阻止教育部發聘，各種對他個人無所不用其極的抹黑，鋪天蓋地的襲來。這些不實指控不僅企圖毀滅他的人格與尊嚴，更在學界與社會塑造了恐懼的氛圍，使許多人對這種不公義的現象噤若寒蟬。

面對一波波的媒體攻擊，管中閔說，他多數時候沈默以對。但沈默不代表默認，清白也不能由自己口述；他選擇的是讓校方的調查與事實證明謠言的錯誤。他相信台大過去的老校長們，也絕不屑於與污衊他們的人互擲泥巴，互噴口水，甚至相互扭打。

「有學校老師問我，在面對持續數月的毀滅式攻擊時，我是否曾經感到害怕？Yes, “most terribly”」，管中閔說，他的確因此而身心俱疲。但也知道不能因為龐大壓力而放棄，更不能在威脅恐嚇下低頭。他若放棄，多年來學界前輩們努力爭取的大學自治就將成為泡影；一旦低頭，社會或許就此萬馬齊喑，重新墜入威權的深淵。所以他的堅持從來不是為了校長這個職位，而是為了大學自治得以延續，以及臺灣曾經信仰的公義和正直能夠伸張。

管指出，政府的權力或許可以阻礙學校的決定，但不能改變我們捍衛大學自治與學術自由的決心；政府或許可以恣意濫用權力於一時，但終將無法逃過人民和歷史的審判。在這個關鍵時刻，他將和台大師生站在一起，面對威權，絕不妥協，堅持保衛台灣大學90年來的光榮傳統。語末，管中閔強調「我們必將贏回大學自治，臺灣大學也將因此屹立不搖。」

(工商 )