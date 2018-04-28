寫下對受虐兒的祝福　企業幫你捐10元

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中時

4月是屬於兒童們歡慶的月份，卻仍有許多受虐兒躲在黑暗的角落，家扶基金會今（28）日發起「用愛包圍受虐兒」活動，除了號召藝人一起對受虐兒進行「Love hugs護童擁抱」，更邀請民眾一起在臉書寫下對受虐兒的祝福，相關企業就會捐助10元給家扶投入兒童保護工作，目標募集4萬2800個祝福。

根據衛福部去年統計，兒少保在受虐類型中，遭到身體虐待及不當管教總計超過5成、其次有2成為疏忽照顧，家扶基金會自2013年開始推動4月28日為兒童保護日，取其諧音，希望民眾能「適、兒、抱」，適時關懷兒童、重視兒童保護、給予孩子擁抱。

今天在台北101 LOVE廣場前，家扶舉辦「用愛包圍受虐兒」活動，活動代言人藝人炎亞綸在插畫家繪製的圖畫中，找出隱藏人群中3個受虐兒，並與現場民眾LOVE HUGS象徵「護童擁抱」，示範正向、直接的親子互動方式來傳達愛與關懷?。

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示，逾7成的兒少受虐事件是你我可以因為多一點關心而杜絕，當孩子身上出現不明傷痕，或即使夏天了還是常穿著長袖，有可能疑似遭到肢體虐待，而長袖是用來遮掩身體的傷，若評估孩子可能疑似受虐，可打113保護專線通報。

家扶指出，民眾亦可於臉書串聯響應4月28日「兒童保護日」護童行動，只要分享親子或與親友的擁抱照片，或下載「愛的便利貼」，寫下對兒童的關懷語或給受虐兒少的祝福語，標籤「用愛包圍受虐兒」在「家扶基金會」FB貼文，每募集到1個擁抱或便利貼，企業就會捐助10元，一起用愛包圍受虐兒。

(中時 )

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