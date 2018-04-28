習莫會登場 習：中印視彼此為世界力量變化的積極因素

2018年04月28日 16:53 旺報 徐維遠

大陸國家主席習近平27日和28日在武漢東湖賓館與印度總理莫迪舉行非正式會晤。新華社28日下午報導稱，習近平向莫迪表示，中印應該是好鄰居、好朋友，要將彼此視為世界力量對比變化中的積極因素，中方在處理大國關係時，堅持戰略自主，堅持不衝突不對抗；習強調，下一階段，中印要進行更加密切的戰略溝通，及時就雙方關心的重大問題進行協商。

習近平強調，當前國際形勢正處在變革調整的關鍵期，各國相互聯繫和依存日益加深，和平發展大勢不可逆轉，中印作為兩個最大的發展中國家和10億以上人口級別的新興市場經濟體，都是世界經濟增長的重要引擎，都是促進世界多極化、經濟全球化的中堅力量。

習近平說，一個良好的中印關係是維護世界穩定的重要積極因素，對促進全人類的發展進步意義重大；中國特色社會主義已經進入新時代，印度也提出了建設「新印度」目標，在發展振興的道路上，中印兩國面臨著相似的任務，中印要堅定聚焦發展，深化互利合作，共同實現民族復興，共同打造穩定、發展、繁榮的21世紀亞洲，共同為世界和平與發展作出積極貢獻。

習近平指出，中印關係要穩定、要發展，基礎是互信。要從戰略上把握中印關係，不斷增進彼此瞭解和信任，要把握好3個關鍵點：第一，中印應該是好鄰居、好朋友，要將彼此視為世界力量對比變化中的積極因素，當作自身實現發展夢想的合作夥伴。第二，中印兩國的發展壯大是大勢所趨，對彼此是重要機遇。第三，中印都奉行獨立自主的外交政策，要本著積極、開放、包容的心態，正確分析和看待彼此意圖。

習近平提到，中印兩國在國際事務中許多理念相近。中方在處理大國關係時，堅持戰略自主，堅持不衝突不對抗，堅持推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，這與中印兩國上世紀50年代共同倡導的和平共處五項原則是一脈相承的。

習近平強調，下階段，中印兩國要共同做好兩國全方位合作規劃。要進行更加密切的戰略溝通，及時就雙方關心的重大問題進行協商，牢牢把握兩國關係發展大方向，確保對話機制有效運行；中方願同印方共同努力，打造穩定、發展、繁榮的21世紀亞洲，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

莫迪則贊同印中要保持高層戰略溝通，雙方對發展印中關係有共同理念、共同決心、共同願景，雙方要加強接觸，加強合作，增進相互理解和相互信任，妥善處理和管控分歧，促進民間友好，將兩國關係提升到新水平。

(旺報 )