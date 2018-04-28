手遊業者也來復甦花蓮觀光 千名玩家移師花蓮闖關

2018年04月28日 17:20 中時 張祈

花蓮翰品酒店無償提供場地供玩家做集合地點，並設定作為探索最終站，並邀集多家在地名產業者共響應，提供名產品、產品做禮品。（張祈攝）

風靡全球的寶可夢遊戲製造商Niantic Labs，也將旗下擁有5萬至6萬台灣玩家的手遊Ingress活動移師花蓮舉辦。（張祈攝）

震後復甦花蓮觀光，各大企業、地方政府紛紛以指定花蓮做員工旅遊為響應，風靡全球的寶可夢遊戲製造商Niantic Labs，也將旗下擁有5萬至6萬台灣玩家的手遊Ingress活動移師花蓮舉辦，設計18條遊戲路線，讓玩家邊闖關邊旅遊，吸引近千名玩家參與，領取代表花蓮的「紅面鴨虛擬勛章」。

Ingress是一款結合現實與虛擬的手機遊戲，其中Mission Day遊戲則是遊戲官方Niantic Labs結合各地旅遊、玩家合作的「城市探索活動」，以手機地圖為任務導航，玩家需帶著手機抵達指定地點，完成指定任務後就可以獲得城市勛章。

台灣目前共有台北、新北、嘉義、台南及花蓮舉辦過Mission Day活動，為振興花蓮觀光，遊戲業者與花蓮縣政府合作，規劃出18條遊戲路線，包括市區花蓮文創園區、東大門夜市，向北延伸至新城老街、南至光復糖廠，沿線特色景點帶領國內外玩家深度旅遊花蓮。

玩Mission Day超過5年的玩家陳建仁說，因為闖關結交一群玩家好友，遍佈歐美、亞太地區，跳脫國籍體會到團隊合作、組織的重要性，因為遊戲提高外出旅遊意願，發掘很多過去沒接觸的景點，很喜歡這款生活結合遊戲的手機遊戲。

迎接首場花蓮活動，花蓮翰品酒店無償提供場地供玩家做集合地點，並設定作為探索最終站，並邀集多家在地名產業者共響應，提供名產品、產品做禮品，總經理唐玉書也加碼價值3萬元的住宿券作為最大禮品，讓玩家有機會體驗全球唯一幾米主題雙人房，讓玩家有得玩又有得拿。

(中時 )