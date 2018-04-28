金門412迎城隍 今天下午開鑼起跑

2018年04月28日 16:35 中時 李金生

「報馬仔」帶來年度民俗活動「412迎城隍」熱鬧登場的好消息。（李金生攝）

饒富古早味的「跑旱船」，最受歡迎的陣頭之一。（李金生攝）

「412迎城隍」的鼕鼕鼓聲，讓愛熱鬧的鄉親聽了好開心！（李金生攝）

「妝人」陣頭穿梭街頭，吸引遊客駐足觀賞。（李金生攝）

金門最大規模的民俗活動「412迎城隍」，下午在浯島城隍廟開鑼起跑。（李金生攝）

金門縣打造長達176米的百節蜈蚣座，在2011年獲得金氏世界紀錄的認證。（李金生攝）

金碧輝煌的神輦和五彩旌旗，為國家重要民俗帶來精采。（李金生攝）

「祈福牆」許下心願，祈求城隍爺庇佑平安、健康。（李金生攝）

金門最大規模的民俗活動，已有338年歷史的「農曆412迎城隍－浯島宗教文化觀光季」，今（28）日下午在浯島城隍廟開鑼起跑，展開長達1個月多采多姿，饒富古早味的系列慶典。

這項由金城鎮公所主辦，2013年入選「宗教百景」，並獲文化部指定為「國家重要民俗」的迎城隍系列活動，在縣府秘書長林德恭與金城鎮長石兆瑉一起敲響大銅鑼後，正式揭開喧囂熱鬧的序幕。

其中重頭戲之一，5月19日下午15時30分展開的「蜈蚣座親子嘉年華踩街」活動，將有長達66節、132名彩妝孩童，由大人肩扛蜈蚣座繞行後浦小鎮。這也是繼2011年迎城隍，金門縣打造長達176米的百節蜈蚣座，以「世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭」獲得金氏世界紀錄的認證之後，特色傳統陣頭的新一次精采登場。

另在5月26日、農曆4月12日當天，也將有輦轎、藝閣、神將、打花草、公背婆等高度展現民間自主投入，歡欣進行人神交流的隊伍，並有來自兩岸各地的善男信女穿梭已有300多年歷史的「香路」迤邐隨行，鑼鼓鐃鈸響徹雲霄，五彩旌旗蔽天，萬人空巷的熱鬧盛況，年年為海內外鄉親所引頸期待。

主辦單位並邀請音樂、泥塑、繪畫和偶戲等個人和表演團體，為鑼鼓鼕鼕鏘響，五彩繽紛的四月金門，以更多元、豐富的民俗文化內涵，迎接絡繹來到的兩岸觀光客。

(中時 )