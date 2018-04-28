揭湯唯真面目 新婚時不顧媒體追逐只見她

2018年04月28日 16:30 中時電子報 蔡曉婷

湯唯當年演出李安執導的《色，戒》一炮而紅，4年前又和韓國導演金泰勇閃電結婚，2016年生下一女，個性低調的湯唯始終給人十分神祕的面紗，好友劉若英最近發文分享她眼中的湯唯，透露湯唯當年新婚時被所有媒體追訪，湯唯沒露面，但懷孕的劉若英邀約，「挺個肚子兩個人也得想辦法見」。

劉若英最近為導演處女作《後來的我們》赴各地宣傳，在其中一場活動時，湯唯特別現身站台，令劉若英十分感動，之後在微博分享與湯唯多年來的友誼點滴，說自己總叫她「湯湯」，「很多人說她性感，其實她總一條牛仔褲一件破T亂亂的頭髮衝到我面前抱我」。

劉若英說，湯唯常寄給她一堆養生食品、用品，十分關心她的健康，有次劉若英去湯唯家掛窗簾，之後兩人溜出來吃人民幣10元的路邊攤，然後一起走路去看演唱會，又有次湯唯來拍片現場探班，安靜地陪了劉若英一天，隔天又回到自己片場，兩人的互動簡單，劉若英說：「因為那麼簡單平凡，所以珍貴踏實」。

最後，劉若英說：「昨日她來了，我們一直抱著。然後我們各自在趕往下一站的車上奔馳著。嘿！湯！我們都要好好的。下次換我去看你，陪你。」大方分享兩位才女之間的惺惺相惜，粉絲稱讚說：「好朋友就是這樣」、「我的兩位女神」。

(中時電子報)