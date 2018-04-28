藍營北市長初選辯論台灣價值入題 孫大千：清廉勤政愛鄉土

2018年04月28日 16:45 中時 吳堂靖

國民黨台北市長初選辯論會最終場28日登場。圖為張顯耀伉儷。（吳堂靖攝）

國民黨台北市長初選辯論會最終場28日登場。圖為丁守中。（吳堂靖攝）

國民黨台北市長初選辯論會最終場28日登場，由前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀與台北市議員鍾小平等4人角逐黨內提名，提問人台北市議員王鴻薇提問台灣價值是甚麼？孫大千回答「清廉勤政愛鄉土」巧合的是與柯文哲先前的回應一模一樣，但孫大千也解釋好的理念是不分藍綠的！

提問人之一台北市議員王鴻薇提問指出，總統蔡英文曾向柯文哲提出一份考題，要求回答「台灣價值是甚麼？」她希望台北市長擬參選人們也應回答自己認為的台北價值和台灣價值。

「清廉勤政愛鄉土！」前立委孫大千表示，身為一個政治人物應有自己的理念，清廉勤政愛鄉土是民進黨引以為傲的價值，但他們卻背叛信仰，巧合的是回應竟與柯文哲的回答相同，但孫大千最後也表示好的價值、理念是不分藍綠的。

張顯耀則表示，任何政治人物、政黨、國家都要他的理念跟價值，中華民國的生存安全跟經濟發展都值得關注，因此當選後會積極捍衛台北價值，讓市民有驕傲。

丁守中回應「多元民主開放法治！」他認為台北市是移民社會是台灣社會的縮影，民眾勤奮冒險犯難，彼此互助，台北市身為台灣火車頭應該要懂得分享資源，找回創新創業能力。

(中時 )