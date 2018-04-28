買保險套免尷尬 全台首創24小時無人商店

網紅語昕性感現身，擔任一日店長，近距離與粉絲互動，教導民眾如何操作智能販賣機。 （劉宥廷攝）

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到實體店面買保險套，曾有因店員是異性感到尷尬或羞澀？高雄新崛江一間鳥衣24小時無人商店，以智能自動販賣機販售數百種保險套供民眾挑選，免於面對店員，讓購買更有隱私，且結合全台13種行動支付取代現金交易，業者未來將砸重金在高雄成立30間無人保險套商店。

業者汪隆德指出，會打造舒適、明亮保險套無人商店，是發想於消費者在實體店面大排長龍結帳保險套時的尷尬，當消費者選購保險套時沒有他人關注，將有助於購買的意願，安全性行為也更能推廣，因此，店內挑選上百種保險套供民眾挑選，集「隱私、方便、多元」於一身，全台首創。

另無人商店解決一例一休的困擾，節省人力成本，透過第三方支付，雲端後方建立的大數據，可清楚了解消費者購買習慣，分析出各年齡層喜愛的商品，遠端就可監看商品是否缺貨，大量減少人力成本管理。

鳥衣商店創辦人非常贊成智慧零售趨勢來臨，花了近兩年時間，結合13種行動支付，像是一卡通、悠遊卡、支付寶、愛貝錢包、歐付寶、街口支付、Line Pay、 Sumsung Pay、 Coogle Pay、 Apple Pay等都能在店家消費。

這次將砸重金2000萬元引進機器和技術，效仿日本和歐美國家，試圖為智慧零售開拓全新市場，未來先在高雄成立30間分店，計畫在全省持續打造保險套無人商店專賣店。

(中時 )

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