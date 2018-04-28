彰化福興農會首辦長糯米料理賽 達德餐飲科學生組奪冠

2018年04月28日 17:21 中時 謝瓊雲

位在嘉義的民雄海產餐廳奪得此次社會組冠軍，彰化縣長魏明谷（左三）到場欣賞料理作品。（謝瓊雲攝）

達德餐飲科二年級學生組隊「米樂」作品色香味俱全，勇奪學生組冠軍。（謝瓊雲攝）

達德餐飲科二年級連妤瑄（左三）、楊心汝（左二）兩人在老師黃思源（左一）指導下，奪得冠軍。（謝瓊雲攝）

達德餐飲科二年級連妤瑄（左二）、楊心汝（左三）兩人在老師黃思源（右一）指導下，奪得冠軍。（謝瓊雲攝）

福興鄉農會28日在福興穀倉舉辦第一屆福興「長糯米」全國料理大賽決賽，並從社會組、學生組入圍決賽的各10組中作品，評選出冠軍料理，達德商工餐飲科學生以「米樂」創意糯米料理奪得學生組冠軍，令人驚豔，所有得獎作品都將在鹿港永樂酒店展出。

彰化縣長魏明谷表示，彰化縣全年種植長糯米─糯稻生產面積約4千400公頃，是全國之冠，包含福興、埔鹽、溪州和秀水等鄉都有種植，又以福興為最大糯米產區，足以影響糯米價格起伏。

魏明谷說，透過料理大賽邀請各地餐飲科系的師生、民眾來比賽，呈現糯米更多元料理方式，供餐飲業、酒店參考，作為新菜色使用，除了提高福興鄉長糯米的能見度、附加價值，也可藉此增加消費者消費的意願。

達德餐飲科二年級連妤瑄、楊心汝兩人在老師黃思源指導下，以日式和菓子甜點「米花」櫻花葉染麻糬皮包裹拌入芒果泥和椰奶的長糯米內餡；前菜「米香」則是炸蝦裹上一層爆米香佐福興在地酪農生產的牛奶醬汁；主食「元米羽手先」以去骨雞翅填入拌炒紅蔥豬絞肉和鳥蛋的長糯米油飯，創意巧妙結合美味，打敗許多大專生，奪得學生組冠軍。

福興鄉農會總幹事林坤宏表示，福興鄉糯稻種植面積有1200公頃，年產量8900噸，占全縣四分之一、全台的八分之一；過去傳統中多將長糯米用做肉粽、米糕、油飯等料理，這次總計有40組隊伍報名參賽，透過料理大賽看見許多創意發想，像是永樂酒店大廚示範的義大利燉飯等一系列精彩料理，未來將更努力為長糯米拓展新的促銷通路。

評審老師溫奕鋐說，料理在中西合璧的創意發想之外，更重要的是需能切合食材主題、並藉由烹飪手法讓口味完美融合而不衝突，參賽隊伍水準廚藝都很高，評分相差極少，社會組銅牌的「糯米派對」將傳統多用來燉湯的雞屎藤加入米糕中，口味居然從原本苦味轉為回甘，令人印象深刻，可惜以現成葡式蛋塔皮當底座，若能改成米香更切合主題，是有奪冠實力的一時之作。

社會組得獎名單如下：金牌／民雄海產餐廳（吳祈賢、范樹男）、銀牌／澄悅商旅（陳信嘉、胡哲榕）、銅牌／糯米派對（北斗農會家政班李素津、黃靜茹）

學生組得獎名單：金牌／米樂（楊心汝、連妤瑄）、銀牌／夢想Fighter（陳俊瑋、劉峻瑋）、銅牌／食藝餐廚社（古孟哲、林衛樟）

(中時 )