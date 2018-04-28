台中火車站前臨停接送動線28日起全面調整

2018年04月28日 17:23 中時 盧金足

台中火車站每日進出火車站的人潮眾多，為讓用路人提前適應臨停接送動線的調整，提前於27日9時開放站前的新闢道路，提供臨停上下客及搭乘計程車使用。（圖／台中市府提供）

因應鐵路高架化工程，台中火車站廣場改造工程28日上午8時封閉廣六工程最後一區施工區域，提前進入第二階段施工，並於27日提早開放火車站前的新闢道路、廣場，提供車輛臨停使用以及行人通行。交通局長王義川表示，28日起原臨停接送區移至新闢道路內，民眾下車後可以直接進入廣場內，將所有臨停動線內部化，轉乘時更安全、快速，同時降低站前周邊道路的交通衝擊。

為即時應變調整，王義川至現場觀察交通動線切換情形，並視察周邊行人及交通狀況，針對調整動線後提供超過二分之一的廣場空間供民眾通行，他強調，可以讓人行空間最大化，更具通視性，在此處即可以看到台中火車站新站的雛形，以及未來通往新站的大型樓梯及手扶梯，期待未來新站門面改造完成，

王義川說，由於每日進出火車站的人潮眾多，為了讓用路人提前適應臨停接送動線的調整，提前於27日9時開放站前的新闢道路，提供臨停上下客及搭乘計程車使用，並將廣場人行通道加寬至少5米。

28日起，火車站前臨停接送區及計程車排班區調整至新闢道路區，並保有2條人行通道，來自建國路以東及國光客運轉搭乘火車的乘客，可以透過左側的人行通道，沿著綠斑馬線及指標進入火車站，而來自建國路以西及公車轉乘的乘客，能從右側廣場內通道，更為安全且舒適的進出火車站。

王義川表示，最後一階段施工範圍涵蓋現有計程車排班區及臨停接送區，施工圍籬架設後，外側雙向皆留有3線車道供車輛通行，此外，該局配合施工將臨停及計程車排班區動線調整，無論從左側人行通道或是右側人行通道的民眾，通道外側皆有規劃計程車排班區或是公車及臨停接送區，讓民眾在轉乘上不必穿越車流，能更安全、快速地進入台中火車站。

最後階段的廣場施工預定今年暑假完成，施工期間不影響周邊公車交通動線，將持續觀察車行狀況，並適時調整相關措施與宣導，降低對交通的影響。

(中時 )