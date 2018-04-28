大陸偵察機28日進入南韓防空識別區

2018年04月28日 16:53 中時 蔡致仁

韓聯社28日報導，南韓聯合參謀本部（韓聯參）表示，一架大陸軍機當地時間28日上午10時44分進入南韓「防空識別區」，而後從浦項東南側向鬱陵島方向飛行後離開。韓聯參還稱，大陸這次進入南韓「防空識別區」與今年2月27日的情況類似。

此外，韓聯社還推測稱，28日進入南韓「防空識別區」的大陸軍機為代號「Y-9」偵察機。

據韓聯社此前報導，今年2月27日上午9點34分許，1架疑似由運-9改型而來的解放軍偵察機從蘇岩礁西南方向飛入南韓防空識別區，一度飛臨釜山東南方向約40海里處以及鬱陵島西北方向約30海里處，南韓先後出動F-15K、KF-16等10多架戰鬥機實施伴飛。南韓國防部27日召見大陸駐韓大使館國防武官，就軍機飛入識別區提出抗議。

蘇岩礁位於大陸東海，並處在中韓專屬經濟區重疊區域。陸外交部曾多次表示，蘇岩礁是孤立的水下暗礁，不是領土，中韓之間就此不存在領土爭議，這是雙方的共識。

南韓國防部2013年12月8日下午2時，正式發布防空識別區擴大方案，區域範圍延伸至半島西南部的大陸蘇岩礁、馬羅島和紅島上空。有軍事觀察人士對環球網表示，大陸東海防空識別區與南韓防空識別區部分空域有所重疊，但防空識別區並非領空，只是一國空軍為了防空需要單方面劃設的空域。

(中時 )