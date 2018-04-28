官方、民間潮境公園攜手淨灘 撿拾164斤垃圾

2018年04月28日 17:23 中時 李其樺

基隆市府環保局統計，共撿拾包含一般垃圾122.2公斤、資源回收垃圾41.9公斤。其中，並針對寶特瓶部分進行特別分類，總計回收完整寶特瓶共173個，總計清除164.1公斤垃圾。（基隆市政府提供）

除了淨灘活動，基隆市府環保局今（28）日上午在八斗子潮境公園擺攤宣導環境教育。（基隆市政府提供）

環保局長賴煥宏（中）親自頒獎給參與淨灘活動的團體代表。（基隆市政府提供）

基隆市政府環保局結合國立海科館今（28）日上午在基隆八斗子潮境公園舉辦「「手』護海洋 基隆『淨』讚」淨灘活動，近200位民眾熱情響應，官方攜手民間共清出164斤的海岸垃圾，收穫滿滿，活動圓滿成功。

環保局表示，今天上午特別與海科館淨灘活動結合，邀請基隆市團體共計188人參與，響應ICC國際淨灘行動紀錄，針對各項海岸垃圾進行分類統計，活動統計撿拾包含一般垃圾122.2公斤、資源回收垃圾41.9公斤。其中，並針對寶特瓶部分進行特別分類，總計回收完整寶特瓶共173個，進一步針對來源分類，包含台灣佔70%、外國佔8%（中國、越南、日本）、其他佔22%，合計總重量達164.1公斤。

環保局長賴煥紘表示，每年環保局會在潮境公園舉辦淨灘活動，目前基隆轄內12公里海岸線，已有20個單位團體參與認養，除了感謝歷年來熱心參與的單位夥伴之外，更有賴這些志工團體長期的認養與支持。他也呼籲民眾生活中減少使用塑膠製品，一起用雙手守護自己的家園。

(中時 )