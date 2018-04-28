品嚐台南時令好滋味　鳳梨竹筍西瓜端上桌秒殺

2018年04月28日 16:54 中時 莊曜聰

由關廟、新化、龍崎3個區公所舉辦的「2018台南鳳梨好筍季」，28日在關廟山西宮揭開序幕，台南鳳梨因土壤及氣候條件適宜，品質優良，市府強化栽培技術、拓展行銷通路，深受市場歡迎。（莊曜聰攝）

學甲頂洲的西瓜香甜碩大，在市場上頗有名氣，公所每年都會舉辦西瓜節活動，由專家挑選出年度的西瓜達人，去年冠軍梁敏璋再度蟬聯冠軍，冠軍瓜超過40臺斤，甜度在14度以上，口感爽脆。（莊曜聰攝）

來台南吃當季好農產！鳳梨、西瓜、竹筍這些蔬菜水果正當令，台南市政府配合產季安排行銷活動，28日登場的有關廟、新化、龍崎3區合辦的2018鳳梨好筍季、學甲西瓜紅腳笭文化節，民眾可就近買到新鮮美味的蔬果，還能品嚐以此入菜的料理，學甲西瓜節則選出西瓜達人，由農民梁敏璋再度拿下第一，這也是10多年來首度有人蟬聯冠軍。

鳳梨好筍季上午在關廟山西宮拉開序幕，公所準備了上百斤現採現切的鳳梨及綠竹筍讓前來的民眾品嚐，揭幕儀式一結束後眾人一擁而上、瘋狂卡位，不到10分鐘就一掃而空，慢來的民眾大嘆「吃不到！」

台南市政府秘書長方進呈指出，台南鳳梨因氣候及土壤等栽培條件適宜，品質在全台數一數二，方進呈說，農產與工商業相比彈性較小，無法隨價格調整產量，今年市府與雲林新湖合作社及超商業者合作，賣出200公噸鳳梨做成水果盤，藉著拓展行銷通路，來吸引市場青睞並提升農民收益。

學甲頂洲地區位處八掌溪畔，加上當地砂質土壤帶有獨特的鹹分，種出來的大西瓜汁多甜脆，很受市場歡迎，農民郭建禾說，今年因為氣候乾旱少雨，產量減少，但果實碩大，每分地約200多顆，30斤以上的很常見。

今年參加西瓜評鑑的農民有23位，每人拿出自產的2顆西瓜參與競賽，每顆幾乎都在40台斤以上，最重的是47台斤，接近30公斤，翠綠色的瓜皮及切開後的鮮紅果肉，都讓在場民眾驚呼連連；在頂洲種瓜10年的梁敏璋繼去年後再度奪冠，他的瓜在甜度、脆度及水分上都獲得評審一致認同，他說訣竅就是「把瓜當孩子養。」

(中時 )