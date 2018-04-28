趙文男同額競選民進黨高雄市黨部主委

2018年04月28日 16:54 中時 李義

民進黨市黨部主委選舉登記截止，僅前高雄市兵役局長趙文男登記，同額競選確定是下任主委。他過去曾擔任2屆主委，會重作馮婦，他說，拗不過好友們勸進，盼能再為民進黨打贏2018及2020選戰。

現任主委黃彥毓決定放棄連任，令外界頗為驚訝，黃說，在高雄隨陳菊打拚12年，想休息一陣子，是個人生涯規畫，剩餘的1個月任期，他仍會做好主委角色。

趙文男表示，參選前都曾徵詢陳菊與陳其邁的意見，且得知黃彥毓想休息無意連任，才決定領表參選。

趙文男上任後要面對的第一件任務就是輔選市長及議會拚過半，他說，陳菊創下的近百萬得票數的歷史，要跨越不容易，但會努力協助陳其邁衝高得票數，發揮母雞帶小雞的作用，拉抬議員得票數；畢竟，今年尚有小綠友軍參選，多少會吸走部分選票，凝聚支持者向心力，有信心議會席次能實質過半。

面對國民黨市黨部主委韓國瑜來勢洶洶，趙文男認為，韓是空降的，在地不足，無法接地氣，但不會輕敵。

趙文男擅長基層組織經營，2002至2006年間擔任主委，輔選前市長謝長廷、前總統陳水扁連任成功，並完成議員輔選；區域立委選舉，與台聯採聯合競選模式，提8人當選7人，可謂是綠營的長勝主委。

最知名的一役是2006高雄市長選舉，陳菊民調落後黃俊英，社會政治氛圍不利民進黨的劣勢下，他總綰兵符，喚起基層支持者熱情，最終演出逆轉勝，陳菊也得以開創12年執政南霸天政局，他也被延攬入府擔任兵役局長。

趙文男擔任主委期間，還曾創下民進黨員人數達10萬人的最高峰紀錄。目前，高雄市黨員仍有7萬餘人，可行使投票權的有效黨員數也有5萬餘人，是全國最高。

(中時 )